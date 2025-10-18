Filha de Neymar leva bolada na cabeça após partida entre Santos e Corinthians - (crédito: Observatorio dos Famosos)

Mavie, filha de Neymar Jr. e Bruna Biancardi, passou por um susto na noite de quarta-feira (15/10), na Vila Belmiro, em Santos (SP). A menina brincava próxima ao gramado com o pai quando foi atingida por uma bola na cabeça e quase caiu. "Ela corre chorando para os braços de Neymar, que a ampara imediatamente", relataram as imagens registradas por torcedores e pela equipe do jogador.

O episódio aconteceu após o apito final, e apesar do susto, Mavie logo se recuperou. O momento chamou atenção também pelo visual da pequena: ela usava um conjunto rosa e branco com camisa personalizada do Santos e bolsa Dior, avaliada em cerca de R$ 13 mil. Bruna Biancardi, que acompanhava a filha, vestia Saint Laurent, de aproximadamente R$ 17 mil.

Horas antes, Neymar compartilhou vídeos da filha empolgada para assistir à partida. Apesar de se recuperar de uma lesão no joelho, o jogador presenciou a vitória do Santos nas cadeiras próximas ao campo. O Peixe venceu por 3 a 1, com gols de Zé Rafael, Barreal e Rollheiser, enquanto Raniele descontou para o Corinthians.

A vitória afastou o Santos da zona de rebaixamento e aumentou a pressão sobre o técnico Dorival Júnior, suspenso na rodada e substituído por seu auxiliar Lucas Silvestre, enquanto os torcedores celebravam momentos de emoção e alegria com Mavie e o craque.

