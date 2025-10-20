A musa do brega: Priscila Senna encanta o Nordeste

Priscila Senna é uma das principais representantes do brega pernambucano, e conquistou o Brasil com sua voz marcante e presença de palco. Priscila da Silva Sena nasceu em Olinda (PE) e com 34 anos optou por acrescentar um N em seu sobrenome artístico.
A cantora iniciou a carreira artística ainda na adolescência, influenciada por seu tio, que era dançarino na banda Sensação do Brega. Aos 11 anos, foi convidada a fazer um teste para ser backing vocal na banda, onde logo assumiu os vocais principais. Aos 16 anos, ganhou destaque como vocalista da banda Mystura do Calypso, que posteriormente mudou o nome para Musa do Calypso. Durante esse período, gravou sucessos como Novo Namorado e Ferida.
Em 2012, Priscila iniciou sua carreira solo com o EP A Musa, e, desde então, lançou diversos álbuns e singles que a consolidaram como uma das principais artistas do gênero brega. Entre seus maiores sucessos estão Novo Namorado, Sorte, Mexeu Comigo (com Márcia Fellipe), Cachorro Combina com Cadela (com Naiara Azevedo), Rei das Mentiras e Alvejante (com Zé Vaqueiro).
A pernambucana é reconhecida por sua versatilidade musical, transitando por gêneros como brega, bachata, arrocha, seresta e forró. Influenciada por Walkyria Santos, Silvânia da Calcinha Preta, Ângela Espíndola e Joelma, conforme declara nas redes sociais, Priscila é conhecida pela presença de palco os shows.
Em 2025, a nordestina comemorou 15 anos de carreira com a gravação do DVD 15 Anos – TBT da Musa, realizado ao vivo na Praça do Marco Zero, em Recife. O evento reuniu cerca de 30 mil pessoas e contou com participações especiais de artistas como Liniker e Simone Mendes. A produção contou com uma estrutura grandiosa, incluindo um palco de 60 metros de largura e 18 metros de altura, e foi considerada um marco na carreira da artista.
Durante coletiva de imprensa em Recife, a artista revelou ter uma missão de empoderar mulheres por meio de letras musicais: “Tenho muito orgulho do que construí até aqui: colocar meu estado no topo, gerar empregos, firmar parcerias inesquecíveis com artistas tão especiais, enaltecer a mulherada Brasil afora com minhas músicas. Consigo ver o quanto minha carreira evoluiu depois de tantos sacrifícios. Já sofri muito preconceito, mas nunca desisti e hoje colho os frutos.”
Segundo Priscila, os detalhes da produção de 15 anos foram pensados com carinho para os fãs. “Costumo dizer que quem não gosta do brega é porque não conhece. Nós cantamos músicas lindas, sobre amor, força, letras que não morrem em três meses, mas que ficam para sempre no coração das pessoas. Fazer parte dessas histórias, honrando um gênero musical que já foi tão marginalizado, é um orgulho imenso!”, disse, conforme noticiou o portal Terra.
Torcedora do Sport Club do Recife, a cantora se apresentou no intervalo da final do Campeonato Pernambucano entre Sport e Retrô em 2023, realizada na Ilha do Retiro, estádio do Sport.
Além de sua carreira musical, Priscila é reconhecida por sua influência nas redes sociais, onde compartilha momentos de sua vida pessoal e profissional com os fãs. Com mais de 2 milhões de seguidores no Instagram, ela utiliza suas plataformas para promover sua música e conectar-se com seu público.
