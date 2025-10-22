Levantamento aponta as músicas mais famosas na hora do parto

Melodias calmas, especialmente as clássicas, ajudam a reduzir a frequência cardíaca fetal e podem até favorecer o desenvolvimento saudável do bebê ainda no útero - (crédito: Freepik)

Um levantamento feito pelo Spotify mostra que a banda britânica Coldplay lidera a playlist das grávidas durante o trabalho de parto. A banda ocupa o topo da lista, seguido por Ed Sheeran em segundo lugar e pelos Beatles e Fleetwood Mac, que aparecem empatados em terceiro.

A pesquisa foi realizada a partir da análise de 1.800 playlists de parto criadas na plataforma de streaming, em iniciativa promovida por uma marca de carrinhos de bebê. A canção do Coldplay mais escutada nas boas-vindas aos recém-nascidos é Fix You, lançada em 2005. Outro clássico que não sai das listas é Here Comes the Sun, dos Beatles, de 1969.

Alguns dos artistas recorrentes nas trilhas sonoras do nascimento incluem Norah Jones, John Legend, Taylor Swift e Elton John, nomes conhecidos por suas melodias suaves e letras sentimentais. A análise aponta que as baladas — canções lentas e sentimentais, com ritmo suave e melodia predominante, como nas músicas de MPB — dominam as escolhas, marcando o início da nova fase das famílias.

O estudo não indica exatamente por que tantas gestantes preferem esse estilo musical. Mas melodias calmas, especialmente as clássicas, ajudam a reduzir a frequência cardíaca fetal e podem até favorecer o desenvolvimento saudável do bebê ainda no útero.