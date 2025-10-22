João Angelini faz visita guiada em exposição sobre os 20 anos de carreira

Exposição Nem tudo que é sólido desmancha no arado receberá visita guiada por João Angelini e Luciana Paiva no Espaço Pé Vermelho - (crédito: Sabrina May)

Neste sábado (25/10), o artista João Angelini realiza uma visita guiada à exposição Nem tudo que é sólido desmancha no arado, que ocupa o Espaço Contemporâneo Pé Vermelho. A visita guiada será seguida por um bate-papo sobre as condições laborais da arte na América Latina. A mostra conta com a curadoria de Luciana Paiva e Paulo Henrique Silva. A visitação é gratuita e acontece de quinta-feira a domingo, das 17h às 21h, até o dia 23 de novembro.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Lore Improta e Léo Santana anunciam que estão à espera do segundo filho

Em conjunto com a curadora Luciana Paiva, João Angelini conduzirá uma visita guiada pela exposição. Em seguida, os curadores Fabrícia Jordão, Felipe Caldas e Yana Tamayo participarão da conversa com tema O preço do trabalho: arte e vida material na era do capitalismo total, que abordará a relação entre arte, economia e política. Ainda no sábado, será lançado o catálogo digital da exposição.

Leia também: Em dois dias, César Menotti e Fabiano esgotam ingressos para gravação de DVD

Com cerca de 50 obras organizadas em ordem alfabética, Nem tudo que é sólido desmancha no arado celebra os 20 anos de trajetória do artista nas artes visuais. As produções passeiam por diversas linguagens artísticas, desde pinturas à holografia, passando por animações, gravuras, vídeos e instalações.

Leia também: Patrícia Poeta ganha colar que foi de Hebe ao vivo do filho da apresentadora

Serviço

Visita guiada à mostra Nem tudo que é sólido desmancha no arado e conversa com o tema O preço do trabalho: arte e vida material na era do capitalismo total. Neste sábado (25/10), a partir das 16h, no Pé Vermelho — Espaço Contemporâneo (Planaltina DF). Entrada gratuita mediante agendamento pelo e-mail pevermelho@pevermelho.art. Livre para todos os públicos.





Nem tudo que é sólido desmancha no arado

Exposição de João Angelini. Visitação até o dia 23 de novembro, de quinta a domingo, das 17h às 21h, no Pé Vermelho — Espaço Contemporâneo (Praça São Sebastião, Planaltina DF). Entrada gratuita mediante agendamento pelo e-mail pevermelho@pevermelho.art. Livre para todos os públicos.