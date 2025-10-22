MasterChef Confeitaria: Le Cordon Bleu se manifesta após participante ser acusada de favoritismo

Marina Queiroz virou alvo de críticas e defesa nas redes após nova salvação no MasterChef Confeitaria 2025 - (crédito: Reprodução / Instagram )

Uma onda de críticas tomou conta das redes sociais após a exibição do sétimo episódio do MasterChef Confeitaria 2025, na noite desta terça-feira (21/10). A participante Marina Queiroz foi novamente poupada da eliminação, mesmo após um desempenho considerado fraco pelos jurados, e internautas passaram a levantar suspeitas de favorecimento. O motivo principal da polêmica é o histórico profissional de Marina, que já atuou na área acadêmica do Le Cordon Bleu, uma das mais prestigiadas escolas de gastronomia do mundo.

Durante o episódio, Marina entrou em atrito com colegas de equipe e chegou a questionar publicamente a avaliação da chef Helena Rizzo, o que ampliou a repercussão. “Não acho justo um bolo todo rachado ganhar porque ‘achei gostoso’. Me poupe”, disse a competidora. Helena respondeu: “Você não acha, Marina? Bem, a gente achou”. O embate viralizou rapidamente, e o público passou a questionar se a permanência da participante teria sido influenciada por sua antiga ligação com o Le Cordon Bleu.

Diante da repercussão, o Le Cordon Bleu Brasil se pronunciou oficialmente, negando qualquer envolvimento com o programa ou favorecimento à ex-funcionária. Em nota publicada no Instagram, a instituição esclareceu que Marina não faz parte do quadro de colaboradores desde 2023, quando atuava nas áreas acadêmica e de serviços estudantis, sem exercer funções docentes.

A escola também ressaltou que não tem participação no processo seletivo, na produção ou na condução do MasterChef Confeitaria, e que o uso de uniformes ou símbolos do instituto fora de suas atividades oficiais não indica vínculo profissional atual. O texto reforça ainda os valores que orientam a marca em todo o mundo: “O Le Cordon Bleu Brasil reforça seu compromisso permanente com a formação de excelência, a ética profissional e o respeito aos valores que norteiam o ensino da gastronomia”.

Mesmo com a tentativa de esclarecimento, parte do público manteve a desconfiança e seguiu apontando supostos privilégios à competidora, enquanto Johnlee, eliminado do episódio, foi amplamente elogiado nas redes. Para muitos telespectadores, a polêmica acabou ofuscando o foco da competição e levantou dúvidas sobre a imparcialidade do reality.

Confira a nota completa:

O Le Cordon Bleu Brasil vem a público esclarecer informações relacionadas à participação da ex-colaboradora Marina Queiroz Tonete no programa MasterChef Confeitaria, exibido pela TV Bandeirantes.

A participante não integra o quadro de colaboradores do Le Cordon Bleu desde 2023. À época, sua atuação esteve vinculada às áreas acadêmica e de serviços estudantis, não exercendo funções docentes na instituição.

Ressaltamos que o Le Cordon Bleu não possui qualquer participação ou responsabilidade sobre o processo seletivo, a produção ou a condução do programa MasterChef Confeitaria.

O uso de uniformes, insígnias ou referências visuais à marca Le Cordon Bleu em contextos alheios às atividades oficiais não reflete vínculo profissional atual com a instituição.

O Le Cordon Bleu Brasil reforça seu compromisso permanente com a formação de excelência, a ética profissional e o respeito aos valores que norteiam o ensino da gastronomia em todo o mundo.