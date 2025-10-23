Influenciador é ameaçado por família de Fofão após se fantasiar do personagem

O influenciador Vittor Fernando publicou um vídeo no Instagram nesta terça-feira, 21, afirmando ter recebido ameaças de processo pela família de Orival Pessini, criador de Fofão, após se vestir como o personagem para uma festa de Halloween. A fantasia foi usada durante o Baile de Halloween da Sephora, evento promovido anualmente pela marca com influenciadores.

O Estadão entrou em contato com Alvaro Gomes, responsável pelos direitos autorais de Fofão, que negou que tenha havido ameaças contra o influenciador. "O que houve foi um e-mail encaminhado para a agência que o representa solicitando a retirada dos vídeos para evitar problemas, pois o Fofão dele nos vídeos fez coisas que não combinam com o nosso personagem. Ele fez um personagem de terror... Fumava, bebia, tirou a máscara, quebrando a magia do personagem, e outras 'baixarias'", esclareceu.

No vídeo, Vittor falou sobre a decisão de ter apagado todo o conteúdo que criou com a fantasia do personagem. Ele ainda negou ter obtido lucro e afirmou ter declinado propostas de marcas para fazer publicidade com as postagens.

O influenciador disse que tinha a intenção de homenagear "um personagem icônico brasileiro". "Eu poderia me fantasiar para 'curtir' e me divertir, como qualquer outra pessoa pode se fantasiar de qualquer personagem. ... Eu não tinha a intenção de ganhar dinheiro 'em cima' desse personagem", comentou.

Ele afirmou que começou a receber mensagens da família de Orival no dia em que publicou o vídeo mostrando a fantasia. Os empresários do influenciador e os profissionais que desenvolveram a roupa também receberam mensagens do mesmo teor.

"Eu poderia simplesmente dizer: 'Não vou apagar, porque não cometi nenhum crime'", disse. "Eu seria processado e não necessariamente eu perderia esse processo, mas eu quero ter que ficar me desgastando com isso? Não. Foi só uma fantasia de Halloween e eu preferi apagar tudo e encerrar esse assunto."

Orival Pessini, criador do Fofão, morreu em 2016 aos 72 anos. O personagem foi criado para o programa Balão Mágico, da TV Globo, e se tornou o ícone infantil mais popular dos anos 1980.