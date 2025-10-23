Ary Fontoura mostra treino na academia aos 92 anos: 'Resistência contra o tempo'

Ary Fontoura, de 92 anos, mostrou que está com o foco total na atividade física. Nesta quarta-feira, 22, o ator compartilhou no Instagram um vídeo em que aparece treinando os músculos superiores na academia.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

"Não é academia, é resistência contra o tempo", escreveu na legenda da publicação, acompanhada de hashtags com as palavras saúde, alegria e força.

Leia também: Por que novo filme com Leonardo DiCaprio é sucesso de crítica, mas fracasso de bilheteria

Nos comentários, seguidores elogiaram a disposição do artista e o descreveram como uma "inspiração" para o envelhecimento saudável. "Você é exemplo para todos os idosos", escreveu uma internauta.

Leia também: Cinemark promove clássicos e lançamentos do Terror por R$ 13

Recentemente, Ary publicou uma foto exibindo os braços e afirmou estar provando que "é possível ter músculo em qualquer idade". "Claro que a pele não é mais a mesma... O velhinho tá bonitão", brincou na ocasião.

Leia também: Legado de Mauricio de Sousa ultrapassa os quadrinhos e ganha os cinemas

Além de estar no ar em Êta Mundo Melhor!, o ator segue ativo nas redes sociais, onde compartilha momentos de sua rotina e grava vídeos bem-humorados. Em março, ele contou que renovou a CNH (Carteira Nacional de Habilitação) por mais três anos e disse se considerar um bom motorista.