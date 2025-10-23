Cininha de Paula lança livro com sua expertise de direção de tevê e de teatro.

A atriz e diretora de novela e teatro Cininha de Paula traz o talento de berço. Ela é filha da atriz Lupe Gigiotti e sobrinha do saudoso humorista Chico Anysio e do cineasta Zelito Viana. Começou sua carreira cedo, atuando, mas seu foco sempre foi direção, o que não demorou pra acontecer, pois seu talento nato para tal função, logo foi explorado.

Por mais de 30 anos à frente da direção da TV Globo, dirigiu dezenas de novelas, seriados, programas de variedades, humor e musicais sempre com muito talento e competência, como Sai de baixo, Toma lá dá cá, Pé na cova, Escolinha do Professor Raimundo (nova geração), entre inúmeros outros.



É também produtora, dona de escola de artes e ministra cursos com o objetivo de promover disciplina interna e autoconhecimento.



Em novembro, Cininha lançará o livro Caminhos do ator – Do palco à câmera, ao lado de ator e diretor Charles Daves, pela editora Rubi, levando para os leitores, um verdadeiro convite para mergulhar no universo vibrante da atuação, com um olhar verdadeiro, sensível e profundamente humano sobre a arte de atuar.

Cininha de Paula e Charles Daves levarão um verdadeiro convite para mergulhar no universo vibrante da atuação. Juntos, dois grandes nomes consagrados da arte, do teatro e da televisão brasileira, uniram seus talentos para inspirar uma nova geração de artistas.



Na publicação, os autores conduzem o leitor por uma jornada imersiva e reveladora sobre as artes cênicas, apresentando a trajetória do ator como uma travessia repleta de desafios, descobertas e reinvenções. Com a experiência sólida e plural de duas trajetórias fundamentais para a dramaturgia brasileira, Cininha e Charles compartilham saberes acumulados em décadas de trabalho, transitando entre teatro, televisão, cinema e internet.



"Ler, entender e atuar, não importa a mídia, sempre será um desafio para aqueles que querem ingressar no mercado da arte e representar. Então, eu, através desse livro, busquei um painel móvel e não muito preciso de momentos repetidos, constantes, do caminho do ator. Dessa travessia que o ator se propõe a todo momento eu acho que o meu livro, Esse manual uma vivência simples, clara para a gente atingir o objetivo de ser numa dramaturgia, o que propõe um texto e o desejo de quem nos conduz.", afirma Cininha.



Mais do que um manual técnico ou método fechado, Caminhos do ator – Do palco à câmera oferece um olhar verdadeiro, sensível e profundamente humano sobre a atuação. Para os autores, o ator é, antes de tudo, um contador de histórias — reais ou fictícias — que, seja no palco ou diante das câmeras, convida o público a acreditar no que vê.