Morre Isabelle Tate, da série "9-1-1: Nashville", aos 23 anos

A atriz norte-americana Isabelle Tate, de 23 anos, faleceu no domingo (19/10). A causa da morte não foi informada. Segundo o portal Variety, que confirmou a notícia nesta quinta (23), a artista sofria de uma rara doença neuromuscular desde a adolescência.
No início de outubro, a atriz estreou o episódio piloto da série “9-1-1: Nashville”, na emissora norte-americana ABC. Nascida e criada em Nashville, Isabelle Tate é lembrada por amigos e familiares como uma apaixonada por animais e música.
A agência de talentos McCray Agency publicou o obituário da atriz nas redes sociais e lembrou que “9-1-1: Nashville” foi o primeiro grande papel de Tate nas telas.
“Conheço Izzy desde que ela era adolescente e ela voltou a atuar recentemente. Ela conseguiu a primeira série para a qual fez o teste, 9-1-1 Nashville. Ela se divertiu muito”, afirma a publicação da agência.
A doença de Charcot-Marie-Tooth, com a qual Tate foi diagnosticada, é uma condição genética que afeta os nervos. Perda de sensibilidade nos músculos e dificuldade para caminhar são alguns dos sintomas.
