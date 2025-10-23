Dakota Johnson fala de beleza, autoconfiança e um red flag inesperado

A atriz brincou dizendo que "homens que usam chinelos em público" são motivo para correr - (crédito: Reprodução / Instagram )

A atriz Dakota Johnson, estrela de Amores materialistas e da trilogia Cinquenta Tons de Cinza, chamou atenção por um comentário sobre o universo masculino. Em entrevista à Vogue Germany, ela revelou o que considera um verdadeiro red flag — (bandeira vermelha) sinais de alerta que representam um futuro problema — em homens.

A repulsa da artista não é motivada por um comportamento, mas, sim, por uma vestimenta. “Homens que usam chinelos em público. Corram”, afirmou.

A observação surgiu durante um vídeo de perguntas e respostas publicado no canal da revista no YouTube, na terça-feira (21/10). Rindo, Dakota não entrou em detalhes, mas a frase viralizou nas redes sociais, onde fãs reagiram com memes e piadas sobre abandonar as tradicionais Havaianas.

Entre risadas e sinceridade, a atriz também abriu o jogo sobre seus hábitos de beleza. Dakota contou que costuma cortar a própria franja, muitas vezes enquanto toma um martíni. “Eu sempre viajei com uma tesoura na bolsa”, disse. “Às vezes dá errado, mas nem sempre.”

Com um estilo leve, a atriz afirmou que mantém uma rotina simples de cuidados capilares: evita modeladores, deixa os fios secarem naturalmente e usa apenas um sérum da marca Crown Affair. Segundo ela, o segredo está na saúde e na moderação. “Meu cabelo e minhas unhas crescem rápido. Acho que tem mais a ver com o que você faz internamente — eu como bem, bebo muita água e tento não exagerar nos cuidados.”

Nos eventos e tapetes vermelhos, Dakota entrega o visual a profissionais de confiança, como os hairstylists Mark Townsend e George Northwood, responsáveis pelos penteados elegantes que equilibram seus looks ousados.

Questionada sobre o rótulo de “sexy demais” que às vezes acompanha seus figurinos, Dakota foi direta: não se preocupa com a opinião alheia. “Eu realmente não ligo. Se eu me sinto bem e bonita, eu uso. Às vezes, o vestido fica ótimo em mim, às vezes, não. Mas quando encontro um que me faz sentir confortável, é divertido usar algo sexy.”