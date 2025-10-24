Grupo Tripé encerra celebração de 10 anos com espetáculo na Ceilândia

Em 2025, o grupo Tripé comemora 10 anos em cartaz e, para celebrar, montou uma programação com apresentações espalhadas por toda a capital. Para finalizar a celebração, nos dias 28 e 29 de outubro, o grupo chega a Ceilândia com O novo espetáculo (Tudo está à venda). As sessões acessíveis contam com intérprete de Libras e audiodescrição, além de apresentações exclusivas para estudantes.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Projeto apresenta clássicos da ópera no Teatro Levino de Alcântara

Sob a direção de Similião Aurélio, a peça se passa em um mundo distópico no qual a música foi proibida e o único sistema de som pertence a um regime autoritário. O espetáculo propõe uma experiência altamente interativa, com ludicidade, ritmo e crítica social. Inspirado no universo infantil e nos jogos teatrais, a peça brinca com as convenções do palco para criar um espaço de encontro e celebração da imaginação. Para essa temporada, contou com participações especiais dos grupos Patubatê e dos Tambores do Amanhecer.

Leia também: Lily Allen se prepara para retorno explosivo com álbum sobre fim de casamento

Em entrevista divulgada, Gustavo Haeser, ator do espetáculo, diz que a última vez que a peça foi apresentada foi uma semana antes da pandemia e que está muito feliz em voltar com o trabalho. “Como é uma obra que se alimenta do momento político, eu diria que é quase uma catarse voltar a apresentar agora, depois de anos tão difíceis e com um futuro tão incerto diante de nós.”

Serviço

O novo espetáculo (Tudo está à venda)

A partir das 15h dos dias 28 e 29 de outubro no Teatro Sesc Newton Rossi (Ceilândia Norte, QNM 27, Área Especial, Lote B - Ceilândia). Entrada gratuita. Classificação indicativa livre.