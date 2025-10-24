Projeto apresenta clássicos da ópera no Teatro Levino de Alcântara

O Teatro Levino de Alcântara da Escola de Música de Brasília recebe, nesta sexta-feira (24/10), o concerto E Lucevan le Stelle — Uma Noite na Ópera. A cantora lírica Ariadna Moreira e solistas brasilienses conduzem o público em uma noite de gala dedicada aos grandes nomes da ópera. O espetáculo começa às 20h e todas as sessões têm tradução para libras e audiodescrição e entrada gratuita.
Com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal (FAC-DF), o concerto foi criado com um repertório que inclui trechos de óperas de Bizet, Puccini, Verdi e Dvorák com árias e duetos imortalizados nos palcos mais célebres do mundo, costurados por uma narrativa musical que transita entre lirismo, liberdade e espiritualidade. “Da força dramática de Bizet à delicadeza impressionista de Dvoák, o recital leva o público a uma viagem pelas emoções universais que a ópera inspira. Venham assistir e vivenciar essas noites de gala conosco”, avisa Ariadna, em material de divulgação do projeto.
Serviço
E Lucevan le Stelle – Uma Noite na Ópera
Nesta sexta-feira (24/10), a partir das 20h no Teatro Levino de Alcântara da Escola de Música de Brasília (602 Sul- ViaL2). Com entrada gratuita e classificação indicativa livre.
