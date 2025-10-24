Amazônia ganha visibilidade com longa e curta brasileiros exibidos nos EUA

Jamary, longa-metragem dirigido por Begê Muniz e produzido por Eliza Telles, fará sua estreia mundial neste sábado (25/10), no Arlington International Film Festival (EUA). Ambientado na floresta amazônica e ancorado nas tradições indígenas, o filme combina fantasia, aventura e consciência ambiental em uma história voltada ao público jovem.

Protagonizado por Maria Zen, que interpreta Ane, uma influenciadora mirim de 12 anos, o filme narra sua

jornada pela floresta após um acontecimento misterioso. Lá, ela encontra Anhangá, interpretada por Eliza Telles, uma criatura mística da cultura indígena, que a alerta sobre a verdadeira ameaça que ronda o território. A narrativa mistura ação, elementos mágicos e questões urgentes como a preservação ambiental e o respeito às culturas originárias.

Jamary é fruto de uma trajetória consistente dos cineastas, que começaram com o premiado curta de mesmo nome, selecionado em mais de 60 festivais no Brasil e no mundo, incluindo o Festival do Rio, Cine Eco (Portugal) e Cine Vigo (Espanha). O projeto foi contemplado pela Lei Paulo Gustavo da cidade de Manaus e pelo Governo do Estado do Amazonas, consolidando seu percurso até ganhar vida em longa-metragem.

Após marcar presença no Marché du Film 2025, em Cannes, no mês de maio, Jamary segue agora para sua estreia mundial nos Estados Unidos. Na mesma edição do festival, também será exibido o curta-metragem Nhandê, também dirigido por Begê Muniz e Eliza Telles, que já percorreu importantes mostras e festivais internacionais no México, Chile, Miami, Suécia, Grécia e Berlim, ampliando a presença da dupla de realizadores no cenário global.