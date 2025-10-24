Guns N’ Roses encerra turnê em Brasília com clássicos do rock

Brasília vai tremer com o show histórico do Guns N’ Roses, prometendo clássicos e energia inesquecível - (crédito: Divulgação )

O Guns N’ Roses desembarca na capital do Brasil para um show no dia 2 de novembro. A Arena BRB será palco do encerramento da turnê Because What You Want and What You Get Are Two Completely Different Things. Liderada por Axl Rose (vocais, piano), com os icônicos Slash (guitarra solo) e Duff McKagan (baixo), acompanhados agora por Isaac Carpenter na bateria, a banda promete uma performance impactante com seus maiores sucessos e toda a energia que marcou sua carreira.

Desde 1987, o grupo reúne uma legião de fãs, com mais de 24 milhões de ouvintes mensais no Spotify. A banda, conhecida por sua importância histórica no rock e por álbuns icônicos como Appetite for Destruction — estreia mais vendida da história dos EUA e 11ª de todos os tempos —, retorna com um repertório repleto de clássicos que marcaram gerações. A turnê tem produção da Mercury Concerts, realização da MJ Entretenimento e LR Promoções e Eventos, com apoio local em Brasília da Joyn Entretenimento.

Guns N' Roses marcou a história do rock. Além do álbum prestigiado de 1987, a turnê Not In This Lifetime… (2016-2019) é a 4ª mais lucrativa de todos os tempos. Em 1991, os álbuns Use Your Illusion I e Use Your Illusion II (7x platina) conquistaram imediatamente os dois primeiros lugares da Billboard 200.

Com mais de 100 milhões de cópias vendidas, o repertório da banda ainda inclui G N' R Lies (5x platina), The Spaghetti Incident? (platina), Greatest Hits (5x platina) e Chinese Democracy (platina).

A abertura do show em Brasília será responsabilidade dos Raimundos, banda local ganhou fama ao misturar hardcore com a sonoridade nordestina e letras marcantes. O público poderá curtir hits como Puteiro em João Pessoa, Eu Quero Ver o Oco e Mulher de Fases, além do novo single, Maria Bonita. Os ingressos estão disponíveis para compra no site da Eventim.

Serviço:

Because What You Want and What You Get Are Two Completely Different Things

No dia 2 de novembro (domingo), na Arena BRB Mané Garrincha, a partir das 16h.

Não recomendado para menores de 14 anos. Ingressos no Eventim