Sarney relança obras de ficção em Brasília no mês de dezembro

Estão previstos relançamentos no Rio de Janeiro, 19 de novembro, em Brasília, 2 de dezembro, e no Maranhão, terra natal do escritor, em 5 de dezembro - (crédito: ALEXANDRE PEREGRINO)

Integrante da Academia Brasileira de Letras (ABL), José Sarney participou ontem (23/10) de encontro em São Paulo pelo relançamento de três obras. O dono do mar, Saraminda e A duquesa vale uma missa ganharam novas edições pela Principis (Ciranda Cultural). Evento em Brasília está marcado para 2 de dezembro, no Salão Negro do Palácio do Congresso Nacional, às 18h30.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Velvet Chains lança ‘How The Story Ends’, um reflexão brutal sobre perda e reconstrução

Autor de romances, ensaios, contos e crônicas traduzidos em diversos países, Sarney consolidou trajetória literária marcada por escrita que mistura lirismo, memória e reflexão histórica.

Leia também: Amazônia ganha visibilidade com longa e curta brasileiros exibidos nos EUA

No romance O dono do mar, por exemplo, o pescador Cristório conduz narrativa que aborda lendas e tradições maranhenses, enquanto em A duquesa vale uma missa é contada história de Leonardo, homem que se apaixona por uma mulher que vive apenas em um quadro.

Serviço:

Relançamento de obras de Sarney, no Salão Negro do Palácio do Congresso Nacional, dia 2 de dezembro, às 18h30.