Em parceria inédita, Lavínia e Otto lançam videoclipe de ‘Solidão em grão’

Solidão em Grão" une dois timbres diferentes e complementares em uma composição que nasce da vida a dois - (crédito: Flora Negri )

Solidão em grão, single lançado em 17 de outubro, ganhou videoclipe, dirigido por Flora Negri, nesta semana. A música é a primeira parceria profissional de Otto e Lavínia, que há cinco anos vivem juntos. Yuri Queiroga também assina a composição.

O clipe traz referências da estética do filme A noiva cadáver, de Tim Burton, ao mesmo tempo sombria e terna. O figurino, escolhido por Lavínia e Otto em brechós de São Paulo, reforça a atmosfera artesanal e afetiva do trabalho.



Lavínia é atriz, formada pela Casa de Artes de Laranjeiras (CAL), no Rio. Ela faz parte da companhia do teatro Vila Velha, na Bahia, e fez um show em 2018, em homenagem a Cazuza. Em 2023, ela lançou o primeiro single, No meu umbigo, nome também do álbum de estreia, em 2024.