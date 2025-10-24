Gaab inicia nova fase com projeto que tem Thiaguinho como convidado

Na última terça-feira (21/10), o cantor e compositor Gaab viveu uma das noites mais marcantes da carreira. Em meio ao pôr do sol da Praia do Pernambuco, em São Paulo, ele gravou o projeto Gaab no Entardecer, primeiro trabalho autoral de pagode e que simboliza um reencontro com as origens musicais e inaugura um novo capítulo da trajetória artística.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
O cenário paradisíaco foi o palco para um registro elegante e intimista, que reuniu fãs, convidados e uma seleção de artistas consagrados. O repertório de 22 faixas misturou músicas inéditas e releituras de sucessos. Ao Correio, Gaab falou sobre a nova fase.
Entre as participações especiais, Thiaguinho se juntou a Gaab na faixa Zero problema. Rodriguinho, além de participar de Morro de saudade, também assinou a produção musical do projeto. Lauana Prado encantou o público em Onde essa saudade tava, MC Daniel levantou a energia com Solteiro x Casado e a dupla Os Caras do Arrocha trouxe um toque de arrocha e romantismo em Sentimento na contramão.
Para Gaab, o projeto representa um verdadeiro divisor de águas. “Esse projeto é a realização de um sonho e também um reencontro comigo mesmo, com a minha essência. Eu cresci ouvindo pagode, vendo meu pai e tantos artistas incríveis construírem uma história dentro desse gênero. Agora é a minha vez de mostrar o que o pagode representa pra mim, com a minha verdade, a minha emoção e a minha história”.
Reencontro com as origens
Filho do cantor Rodriguinho, Gaab literalmente nasceu cercado por música. Desde sua estreia em 2016, o artista mostrou versatilidade ao transitar entre o R&B, funk, trap e pop sempre com autenticidade e emoção. Mas, segundo ele, o pagode sempre esteve presente, mesmo que de forma discreta.
“Agora que estou migrando para o pagode é até difícil falar de versatilidade, porque eu cresci ouvindo esse som. É só um lado meu que eu nunca mostrei, e agora vou ter a honra de mostrar”, diz Gaab.
O novo projeto é também uma celebração familiar. Trabalhar com o pai, um dos grandes nomes do pagode dos anos 1990, trouxe um significado especial à gravação. “Trabalhar com o meu pai é uma honra gigante. Ele é minha referência, e ter ele como produtor e parceiro nesse momento me traz muita tranquilidade. É muito bom poder viver isso em família”, conta o artista.
Escolhas com o coração
Com um time de convidados de peso, Gaab afirma que cada participação foi escolhida com o coração. “Fazer um projeto de pagode e não ter meu pai não faria sentido nenhum. Thiaguinho, por exemplo, gravou minha primeira composição — e foi ele quem transformou em pagode. O MC Daniel é um amigo de verdade, e nossa faixa é uma brincadeira com a nossa vida real. Já Lauana, Thiago Brava e Israel Novaes são artistas que admiro e quis trazer pra criar essa mistura boa de estilos.”
Um novo capítulo
Com o Gaab no Entardecer, produzido pela GRShows, o artista consolida um novo momento da carreira, marcado pela maturidade artística e emocional. A transição para o pagode não é apenas estética, mas simbólica: uma volta às origens e um gesto de gratidão às referências que o formaram.
“Essa nova fase da minha vida é muito especial. O pagode é onde eu cresci, é uma parte de mim que as pessoas ainda não conheciam. Agora, elas vão conhecer de verdade”, conclui.
- Leia também: Lô Borges é internado e cancela agenda em Brasília
Mais do que um show, Gaab no Entardecer foi um encontro entre gerações, estilos e histórias — uma celebração da música brasileira feita sob o brilho suave do entardecer e o amadurecimento de um artista que encontrou, enfim, o som do próprio coração.
Saiba Mais
- Cidades DF Homem tenta matar mulher com golpes de picareta na cabeça
- Revista do Correio 10 cuidados essenciais para manter a saúde do pulmão
- Turismo Bloco do Bituca: BH ganha bloco de carnaval em homenagem a Milton Nascimento
- Flipar Impronunciável: confira o nome mais longo já registrado no Brasil
- Flipar Mia Threapleton, filha de Kate Winslet, rejeita rótulo de ‘nepo baby’
- Flipar Washoku: pratos marcantes da gastronomia do Japão
- Política Mauro Cid pede a Moraes liberação para comparecer ao aniversário da avó