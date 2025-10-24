InícioDiversão e Arte
Gaab inicia nova fase com projeto que tem Thiaguinho como convidado

O projeto foi gravado no Guarujá, zona litoral de São Paulo, e conta com participação de nomes como Thiaguanho, Rodriguinho e MC Daniel

Cantor Gaab inicia nova fase - (crédito: Divulgação)

Na última terça-feira (21/10), o cantor e compositor Gaab viveu uma das noites mais marcantes da carreira. Em meio ao pôr do sol da Praia do Pernambuco, em São Paulo, ele gravou o projeto Gaab no Entardecer, primeiro trabalho autoral de pagode e que simboliza um reencontro com as origens musicais e inaugura um novo capítulo da trajetória artística.

O cenário paradisíaco foi o palco para um registro elegante e intimista, que reuniu fãs, convidados e uma seleção de artistas consagrados. O repertório de 22 faixas misturou músicas inéditas e releituras de sucessos. Ao Correio, Gaab falou sobre a nova fase.

Entre as participações especiais, Thiaguinho se juntou a Gaab na faixa Zero problema. Rodriguinho, além de participar de Morro de saudade, também assinou a produção musical do projeto. Lauana Prado encantou o público em Onde essa saudade tava, MC Daniel levantou a energia com Solteiro x Casado e a dupla Os Caras do Arrocha trouxe um toque de arrocha e romantismo em Sentimento na contramão.

Para Gaab, o projeto representa um verdadeiro divisor de águas. “Esse projeto é a realização de um sonho e também um reencontro comigo mesmo, com a minha essência. Eu cresci ouvindo pagode, vendo meu pai e tantos artistas incríveis construírem uma história dentro desse gênero. Agora é a minha vez de mostrar o que o pagode representa pra mim, com a minha verdade, a minha emoção e a minha história”.

Reencontro com as origens

Filho do cantor Rodriguinho, Gaab literalmente nasceu cercado por música. Desde sua estreia em 2016, o artista mostrou versatilidade ao transitar entre o R&B, funk, trap e pop sempre com autenticidade e emoção. Mas, segundo ele, o pagode sempre esteve presente, mesmo que de forma discreta.

“Agora que estou migrando para o pagode é até difícil falar de versatilidade, porque eu cresci ouvindo esse som. É só um lado meu que eu nunca mostrei, e agora vou ter a honra de mostrar”, diz Gaab.

O novo projeto é também uma celebração familiar. Trabalhar com o pai, um dos grandes nomes do pagode dos anos 1990, trouxe um significado especial à gravação. “Trabalhar com o meu pai é uma honra gigante. Ele é minha referência, e ter ele como produtor e parceiro nesse momento me traz muita tranquilidade. É muito bom poder viver isso em família”, conta o artista.

Escolhas com o coração

Com um time de convidados de peso, Gaab afirma que cada participação foi escolhida com o coração. “Fazer um projeto de pagode e não ter meu pai não faria sentido nenhum. Thiaguinho, por exemplo, gravou minha primeira composição — e foi ele quem transformou em pagode. O MC Daniel é um amigo de verdade, e nossa faixa é uma brincadeira com a nossa vida real. Já Lauana, Thiago Brava e Israel Novaes são artistas que admiro e quis trazer pra criar essa mistura boa de estilos.”

Um novo capítulo

Com o Gaab no Entardecer, produzido pela GRShows, o artista consolida um novo momento da carreira, marcado pela maturidade artística e emocional. A transição para o pagode não é apenas estética, mas simbólica: uma volta às origens e um gesto de gratidão às referências que o formaram.

“Essa nova fase da minha vida é muito especial. O pagode é onde eu cresci, é uma parte de mim que as pessoas ainda não conheciam. Agora, elas vão conhecer de verdade”, conclui.

Mais do que um show, Gaab no Entardecer foi um encontro entre gerações, estilos e histórias — uma celebração da música brasileira feita sob o brilho suave do entardecer e o amadurecimento de um artista que encontrou, enfim, o som do próprio coração.

 

postado em 24/10/2025 16:13
