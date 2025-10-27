Mulher de Luan Santana reflete sobre as dificuldades da maternidade

Sobre a personalidade da pequena, Jade Magalhães derreteu-se: "Ela é muito doce, amável e boazinha. Serena é muito abençoada", declarou. - (crédito: Observatorio dos Famosos)

Jade Magalhães, esposa de Luan Santana, abriu o coração sobre a maternidade. A influenciadora digital, que é mãe de Serena, de quase 1 ano, refletiu as responsabilidades desse papel.

Em entrevista ao portal Gshow, ela comentou acerca das dificuldades. "Muita coisa não é dita sobre o assunto e cada um descobre que tem uma dificuldade dentro da maternidade", disse.

Mamãe coruja, Jade ainda admitiu que considera a filha mais parecida com Luan Santana, do que com ela ."Ela é a cara dele! Ela é o Luan de olho verde. Meu pai tem olho verde e ela puxou ao avô", concluiu Magalhães.

