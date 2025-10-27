InícioDiversão e Arte
Fafy Siqueira fala pela primeira vez sobre romance vivido com humorista

A atriz, que hoje é casada, revelou amor do passado com o falecido humorista

O romance durou alguns meses, segundo Fafy Siqueira, e só foi rompido pelo fato de que Chico Anysio queria ter mais filhos e ela, não - (crédito: Reprodução/Instagram)
Fafy Siqueira surpreendeu ao ter revelado que já viveu um romance com Chico Anysio (1931-2012). A atriz, que atualmente é casada, contou que o envolvimento entre eles aconteceu nos anos 1980.

Em entrevista ao Companhia Certa com Ronnie Von, a artista veterana detalhou: "Ele trabalhava no teatro que ficava a duas quadras da minha casa na Lagoa, no Rio, e começamos a sair juntos. Eu ainda não tinha trabalhado com ele. Chico estava solteiro na época", disse.

"Foi entre a Aldine Müller (atriz) e a Zélia Cardoso de Mello (ministra do governo Collor). Saíamos para jantar, conversávamos muito e começou a surgir um encantamento", relembrou Fafy Siqueira, que hoje é casada com a atriz Fernanda Lorenzoni.

O romance durou alguns meses, segundo Fafy Siqueira, e só foi rompido pelo fato de que Chico Anysio queria ter mais filhos e ela, não. "O sonho dele era ter uma menina, mas não era isso que eu queria. Não falo muito sobre essa história que vivemos. Não foi um caso, foi um romance bonito, no Rio de Janeiro dos anos 80", disse.

