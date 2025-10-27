Rafaella Justus rebate haters após ser alvo de ataques





Rafaella Justus usou suas redes sociais para falar sobre os ataques que costuma receber diariamente, e publicou uma mensagem de apoio a quem também enfrenta críticas virtuais.

No vídeo publicado em sua conta do Instagram, a filha de Roberto Justus e Ticiane Pinheiro contou que decidiu se manifestar após notar a quantidade de comentários negativos em seus posts.

"Fico triste"

"Estava vendo os comentários dos meus vídeos aqui, principalmente os que postei ontem, e percebi o quanto ainda existe gente desnecessária. Fico triste, não por estarem me ofendendo, mas pelas pessoas mesmo. Pelo tanto de ódio gratuito que elas descontam nos outros só para se sentirem superiores", disse.

Além disto, Rafaella Justus também relembrou experiências difíceis do passado provocadas por críticas. "O que realmente me entristece é ver o quanto existe gente mal-amada. Vi alguns comentários que me remeteram a momentos muito ruins do passado, e isso realmente me pegou. Mas, graças a Deus, tenho uma cabeça muito boa para lidar com esse tipo de situação", acrescentou.

Rafaella destacou, ainda, que aprendeu a lidar com os comentários maldosos. "Eu sei que a internet tem tanto o lado positivo quanto o negativo, então procuro sempre olhar para o lado bom, o que me ajuda a manter a mente mais aberta", declarou.

