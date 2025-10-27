Garçom, Tem Pitu?: entenda como nasceu a nova febre da internet

Nas últimas semanas, uma nova sensação tomou conta das redes sociais: o bordão "Garçom, tem Pitú?" virou febre nacional em aplicativos de videos curtos. A responsável pelo sucesso é Laércia Dantas, que ultrapassa 23 milhões de visualizações no TikTok. O bordão se espalhou com tanta força que os influenciadores Loud Coringa e Carlinhos Maia entraram na brincadeira.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Hayley Williams explora Brasil e causas sociais em novo álbum solo

Natural de Picos, no Piauí, o jeito simples e carisma de sobra com uma pitada de humor, a cantora transformou um momento despretensioso em um dos maiores virais do ano. O bordão surgiu antes de uma interpretação da música Onde anda meu amor, de Paulinho Paixão e, desde então, a cantora ja ganhou mais de 800 mil seguidores no instagram.

Leia também: Demi Lovato anuncia turnê dançante com Adéla

A Pitú, tradicional cachaça pernambucana vendida também em latinhas, acabou ganhando um destaque inesperado com o viral. A marca, inclusive, reconheceu o sucesso e interagiu com Laércia nas redes. Com seu teclado e uma base simples de som, Laércia conquistou o público interpretando clássicos do forró e do brega com muita autenticidade. Hoje, acumula mais de 939 mil seguidores no Instagram e 830 mil no TikTok, números que continuam crescendo diariamente.

Assista o vídeo