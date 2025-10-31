Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta sexta-feira (31/10)

TANTAS COISAS BONITAS

Data estelar: Lua cresce em Peixes.

Prolonga ao máximo esses momentos mágicos em que tu pensas coisas tão bonitas que te dá vontade de abrir teu coração e compartilhar essa magia com todas as pessoas, sem te importar que façam cara feia ou que desvalorizem tua experiência.



Pensa sem pudor em todas essas coisas bonitas, boas e verdadeiras que apesar de brilharem pela ausência no dia a dia, continuam assim mesmo tendo o poder de, pelo menos por um instante, te converterem na melhor pessoa entre o céu e a terra, a que protege, a que oferece orientação, a que é sábia o suficiente para ser confiável.



Prolonga ao máximo esses momentos mágicos em que o medo e a vergonha se tornam distantes e frágeis, porque tu não confias mais neles, tua confiança se apoia na elevação de tua condição.

































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4): As boas coisas que acontecem às pessoas próximas, ou mesmo às distantes também, mas que você fica sabendo através das próximas, todas essas coisas lindas precisam ser celebradas em conjunto. É tudo uma coisa só.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5): As coisas caras não são necessariamente as melhores, porque em muitos casos você compra a marca e não o objeto em si. Se você achar que precisa de isso ou de aquilo, passe em revista, antes, tudo que não anda usando.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6): Adquira o que tiver vontade e que sua alma imaginar com regozijo, porém, evite se comprometer com preços elevados. Faça uma boa pesquisa, investigue e compare antes de desembolsar quantias além de sua capacidade.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7): Enquanto a boa vontade estiver presente, muitas coisas que antes eram complicadas serão facilitadas. Porém, sempre haverá por aí pessoas que tentam se aproveitar dessa boa vontade e a explorar para benefício próprio.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8): O ambiente agradável que sua presença promove há de ser aproveitado para amaciar as pessoas e, assim, elas aceitarem suas propostas. Porém, você há de dosar sua presença agradável para que essas pessoas não passem por cima.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9): Você se encontra muito perto de realizar algo que, se bem não vai solucionar tudo que você anseia, pelo menos vai provocar avanços substanciais que sossegarão sua alma, a fazendo entender que está tudo bem.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10): As facilidades que você experimenta agora não são necessariamente enganosas, mas mesmo assim requerem certo cuidado de sua parte, para não se embalar na ilusão de que tudo será assim eternamente. As facilidades passam.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11): Essas coisas lindas e maravilhosas que você pensa e que amolecem o coração precisam ser compartilhadas, mas aí está o problema, porque, quem teria coração puro o suficiente para apreciar essas coisas lindas?

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12): As coisas caras não são necessariamente as de maior qualidade, é preciso ter bastante cuidado com esse equívoco nesta parte do caminho, para você não errar a dose e acabar criando gastos totalmente desnecessários.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1): Mesmo que de forma um tanto atrapalhada, as coisas continuam avançando bastante bem, e isso há de ser motivo de celebração sem, no entanto, perder de vista os detalhes que ainda devem ser amarrados. Detalhes.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2): Muito se fala, muito mais ainda se promete, mas pouca coisa é feita além de continuar falando. É hora de colocar limites às conversas, para que não se perca a energia do momento e se realize pelo menos alguma coisa.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3): Cuide para não se iludir com a perspectiva de que, pagando contas mais altas e comprando objetos mais caros, assim você constituiria a prosperidade ansiada. Prosperar é um movimento que produz alegria e liberta.