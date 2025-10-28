Angélica, Xuxa e Eliana mandam a real sobre rivalidade entre elas

Nos bastidores do Criança Esperança, nesta segunda-feira (27/10), Angélica, Xuxa e Eliana, apresentadoras da atração nesta edição, esclareceram as supostas rivalidades entre elas, que sempre tiveram forças nos estúdios das emissoras de TV, principalmente nos anos 1990.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
"Durante muitos anos, a gente foi incentivada a competir. E cada vez mais, principalmente as novas gerações, entendem que quanto mais unidas estivermos, mais fortes seremos e mais transformações conseguiremos alcançar. Então, é sobre isso. Não combina mais essa rivalidade em nenhuma hipótese, e muito menos entre mulheres que fizeram história na televisão", comentou Eliana em coletiva.
Xuxa também reforçou a união entre elas e mostrou nenhum interesse em ainda alimentar fofocas que sempre circularam nos bastidores entre elas.
"Hoje nós estamos unidos, nesta noite, pra continuar realizando sonhos de crianças e adolescentes pelo Brasil inteiro. Isso é muito importante, mais do que qualquer fofoca que vão falar. Nosso presente é muito importante e é isso que a gente quer", disse a Rainha dos Baixinhos.
O post Angélica, Xuxa e Eliana mandam a real sobre rivalidades: ‘Não combina mais’ foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.
Saiba Mais
- Diversão e Arte Ex-BBB grava vídeos com criador de conteúdo adulto trans
- Diversão e Arte Ana Castela viaja para Portugal e recebe recado de Zé Felipe
- Diversão e Arte Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 28 de outubro
- Diversão e Arte Netos de Elis Regina revisitam sucesso da cantora e emocionam internet: "Muito amor"
- Diversão e Arte Morre Levi, filho recém-nascido da prima de Ana Castela, em Cuiabá
- Diversão e Arte Double Dragon Revive: produtores da Arc System Works falam sobre o retorno