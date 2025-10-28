Cantora do RBD anuncia segunda gravidez

Dulce María é casada com Francisco Álvarez desde 2019 e, juntos, são pais de María Paula, de quatro anos - (crédito: Uriel Santana)

Na segunda-feira (27/10), Dulce María, ex-integrante do grupo mundialmente conhecido RBD, revelou que está à espera de seu segundo filho. A informação foi divulgada na capa da revista Marie Claire México deste mês.

“Este momento representa um símbolo de amor e gratidão”, disse a artista. “Este bebê completa a minha família. É um processo lento e acelerado ao mesmo tempo, principalmente porque os primeiros meses são intensos: há muitas coisas que precisam acontecer para que tudo corra bem”, declarou à revista.

Dulce María é casada com Francisco Álvarez desde 2019 e, juntos, são pais de María Paula, de quatro anos.

Trajetória

Dulce María ficou mais conhecida por integrar o grupo RBD, formado a partir da novela Rebelde, sucesso mundial nos anos 2000. Ao lado de Anahí, Maite Perroni, Alfonso Herrera, Christopher Uckermann e Christian Chávez, o grupo vendeu mais de 15 milhões de discos em todo o mundo, tornando-se um fenômeno da música pop latina.

O RBD tem uma conexão muito forte com o Brasil e, em 2023, o grupo se reuniu novamente para uma turnê que passou pelo país e deixou os fãs nostálgicos e emocionados.

Mais recentemente, em maio, a cantora lançou o single Sem Direito ao Amor. A faixa, escrita por Dulce e traduzida por Marília Mendonça (1995–2021), ficou guardada por cerca de cinco anos e foi oficialmente liberada para lançamento apenas agora.

