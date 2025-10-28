Corona Luau MTV homenageia Cássia Eller com Nando Reis e convidados

O Pontão do Lago Sul será palco de uma homenagem a Cássia Eller no dia 30 de novembro. O espaço receberá o Corona Luau MTV, com a participação do cantor Nando Reis e do percussionista Lan Lan, que fizeram parte da trajetória da homenageada, além de convidados especiais. A venda de ingressos teve início nesta terça-feira (28/10), às 12h, pelo eventim.

O Luau da MTV marcou os anos 2000, e retornou no ano passado. Neste ano, o projeto busca resgatar emoções e reunir gerações no tributo a Cássia Eller, que participou do Luau em 2002 em conjunto com Nando Reis. A edição também ganhará um programa especial, apresentado por Sarah Oliveira, que apresentou o evento em 2002. A gravação será exibida pela Pluto TV e nos canais de YouTube da MTV Brasil e da Corona.

As trajetórias de Nando Reis e Cássia Eller estão intimamente ligadas, e a amizade dos artistas ultrapassa os palcos. A participação da dupla no Luau em 2002 teve em seu repertório clássicos como Relicário e O segundo sol, que marcaram as carreiras de Cássia e Nando. A edição deste ano será realizada em formato de turnê e, além do show em Brasília, o Luau passará por Santa Catarina, Rio de Janeiro e São Paulo.

Serviço



Corona Luau MTV em homenagem à Cássia Eller

No dia 30/11 (domingo), abertura às 15h, no Pontão do Lago (SHIS Ql 10, Lote 1/30, Lago Sul, Brasília). Não recomendado para menores de 18 anos. Ingressos à venda a partir de R$175,00 pelo eventim.com.br/