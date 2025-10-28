5 benefícios do damasco para a saúde

O damasco é uma fruta de polpa macia, sabor suave e coloração alaranjada que encanta pelo equilíbrio entre doçura e leve acidez. Originário da Ásia Central — especialmente da Armênia, Turquia e China —, ele se espalhou pelo mundo por meio das rotas comerciais antigas e hoje é cultivado em diversos países de clima temperado.

Na culinária, o damasco é versátil e pode ser consumido fresco, seco, em compotas, sucos, geleias ou acompanhando carnes e saladas, agregando cor, aroma e nutrientes às refeições. Além do sabor marcante, é considerado um verdadeiro aliado da saúde. A seguir, veja os seus benefícios!

1. Fortalece o sistema imunológico

O damasco é uma excelente fonte natural de vitamina C, nutriente essencial para o fortalecimento das defesas do corpo. Essa vitamina estimula a produção de glóbulos brancos, células que atuam na proteção contra vírus, bactérias e outros agentes patogênicos. Conforme a Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TBCA), da Universidade de São Paulo e da Food Research, 100 g da versão seca oferece cerca de 1,00 mg do nutriente.

2. Melhora a saúde e o aspecto da pele

Rico em betacaroteno, precursor da vitamina A, o damasco ajuda a manter a pele saudável, firme e luminosa. Essa vitamina participa da regeneração celular, da produção de colágeno e da proteção contra os danos causados pelos raios ultravioleta. Além disso, a fruta contém vitamina E, um poderoso antioxidante que ajuda a combater o envelhecimento precoce e protege as células da oxidação.

3. Favorece a digestão e o bom funcionamento intestinal

Conforme a TBCA, 100 g de damasco seco fornece cerca de 7,30 g de fibra alimentar. Dessa maneira, a fruta estimula o trânsito intestinal e ajuda na digestão dos alimentos. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), o consumo diário recomendado para adultos é de, no mínimo, 25 g de fibras. Elas atuam como um “limpador natural”, facilitando a eliminação de toxinas e prevenindo quadros de constipação. Além disso, elas proporcionam sensação de saciedade, o que pode auxiliar no controle do peso.

O consumo do damasco ajuda a manter a saúde da visão (Imagem: CreatoraLab | Shutterstock)

4. Protege e fortalece a visão

O damasco é uma das frutas mais ricas em vitamina A e carotenoides, especialmente luteína e zeaxantina, que desempenham papel essencial na saúde ocular. Esses compostos protegem a retina contra os danos causados pela luz azul e pelo envelhecimento das células, ajudando a prevenir doenças como degeneração macular e catarata.

5. Contribui para a saúde do coração

Segundo o Ministério da Saúde, as doenças cardiovasculares associadas ao colesterol alto estão entre as principais causas de mortes no mundo. Ainda conforme o órgão, anualmente, cerca de 360 mil brasileiros morrem em decorrência dessas condições.

Nesse contexto, combinando fibras, potássio e antioxidantes, o damasco ajuda a manter o sistema cardiovascular em equilíbrio. O potássio regula a pressão arterial e o ritmo dos batimentos cardíacos, enquanto as fibras ajudam a reduzir o colesterol “ruim” (LDL) e aumentar o colesterol “bom” (HDL). Já os antioxidantes combatem o estresse oxidativo, que pode danificar as paredes dos vasos sanguíneos.

Assim, o consumo regular da fruta favorece uma circulação saudável e pode diminuir o risco de doenças como hipertensão, aterosclerose e infarto.

Cuidados importantes

Apesar dos diversos benefícios que o damasco pode oferecer à saúde, é importante destacar que o consumo da fruta não substitui tratamentos médicos nem o acompanhamento profissional. Ela pode ser uma aliada na alimentação, mas não deve ser vista como solução única para problemas de saúde. Além disso, manter hábitos saudáveis, como uma dieta equilibrada, prática regular de exercícios físicos e visitas periódicas ao médico, continua sendo essencial para o bem-estar geral.