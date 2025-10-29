Lagum relembra histórico com Brasília em abertura de show do Imagine Dragons

Os mineiros do Lagum se apresentaram como show de abertura da banda Imagine Dragons - (crédito: Isabela Berrogain)

A banda Lagum deu início aos trabalhos no Mané Garrincha na noite desta quarta-feira (29/10). O grupo mineiro é o ato de abertura dos shows do Imagine Dragons no Brasil. Durante a apresentação de cerca de 40 minutos, os músicos relembraram a primeira vez que se apresentaram em Brasília.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

“A primeira vez que viemos para cá foi em 2018, quando nos apresentamos no Canteiro Central”, recordou o vocalista Pedro Calais. “É muito louco estarmos de volta em 2025 para abrir um show do Imagine Dragons no estádio. Vocês fazem parte de um sonho nosso”, celebrou o cantor.

Leia mais: Lagum completa 10 anos de carreira e apresenta o álbum deluxe

Calais ainda aproveitou para agradecer o público da cidade e ao Imagine Dragons pela convite. “Ah, e parabéns pela arquitetura de vocês”, riu o vocalista. A banda que atualmente roda o Brasil com a turnê As cores, as curvas e as dores do mundo animou os fãs dos norte-americanos com os principais sucessos da carreira, como Oi, Telefone e Deixa.

Em entrevista concedida previamente ao Correio, os mineiros, que já abriram outras turnês internacionais no Brasil, comentaram que experiências como estas agregam muito valor à banda.

“Temos contato com um nível de produção e organização de equipe e logística bem complexos e sérios que são levados à risca, então acaba sendo um aprendizado gigante para nós e toda nossa equipe”, comentaram.

A passagem do Imagine Dragons pela Brasil com a Loom World Tour começou em Belo Horizonte, no domingo (26), e, após a capital federal, segue para São Paulo.