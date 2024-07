Lagum completa 10 anos de carreira e apresenta o álbum deluxe

À beira de uma lagoa em Brumadinho (MG), o início de um sonho tomou forma enquanto um grupo de amigos se encontrava para fazer um som. Em conexão com o local e inspirados pela lagoa, eles deram início à banda com o nome Lagum, em 2014.



O sonho de conquistar o mundo ultrapassou fronteiras. Hoje, com mais de 3,5M de ouvintes no Spotify, o grupo não se atenta apenas para os números. Unidos pela paixão por música, os integrantes da Lagum sempre se apoiaram na amizade e na conexão genuína entre os membros.

Composta por Pedro Calais na voz, Jorge Borges na guitarra, Francisco Jardim, o Chico, no baixo e Otávio Cardoso, o Zani, na guitarra, a banda acredita que a amizade e o companheirismo são os pilares que sustentam o sucesso e a longevidade do grupo. “Nós somos como irmãos, somos um só. A amizade que a gente tem é a parte mais importante desse trabalho“, diz Pedro.

Este ano, a banda completa uma década de carreira. Jorge acredita que, independente dos momentos positivos ou negativos, tudo é crescimento, “É uma década, né. Por mais que existam dificuldades, elas são feitas para a gente crescer e se tornar humano. Acredito que nós conseguimos conquistar tudo isso, porque teve muito empenho e energia de todos os lados. Tanto para produzir música, quanto no companheirismo”, diz. Chicão reafirma o mesmo sentimento de empenho mútuo. “Foi uma construção conjunta, de tijolo por tijolo. Tanto por parte do público, quanto do grupo. Tivemos que nos reinventar várias vezes. A gente se propôs a estar nesse desafio para chegar onde a gente chegou. “



Em 2023,a banda lançou o álbum Depois do fim, indicado ao Grammy Latino como Melhor Álbum de Engenharia de Gravação. Pedro, o vocalista, explicou o significado por trás do título: "Esse álbum reflete sobre términos e novos começos. Tanto pessoais, quanto musicais. É sobre encerrar ciclos e dar os primeiros passos. É o primeiro passo, depois do fim”. Esse sentimento é refletido na música Intro: “O mundo reiniciou. E diz que é pra melhorar/ Aonde eu to? Pra onde eu vou? / O acaso vai me guiar”.

Já em 2024, a Lagum apresentou o álbum Depois do fim em versão Deluxe. Pedro diz que é inspirado em discos gringos antigos. “Testamos várias ideias. Por exemplo, nessa versão Deluxe, colocamos guias, versões ao vivo, testamos uma versão no piano já que não deu certo na época do original e incluímos duas músicas que não foram para repertório oficial”, diz.

O vocalista conta que a capa do álbum é a casa simples como ela é, da maneira que foi tirada, sem os efeitos 3D do fogo na casa. “A gente abraça esse conceito assim com o objetivo de trazer a pessoa um pouco mais para dentro do nosso processo criativo”, explica.

Zani, o guitarrista completa: “ É como se você tivesse recebendo uma visita na sua casa. Você fala assim: ‘pode entrar, mas não repara a bagunça’. O deluxe é algo bem íntimo nosso. Ele tem esse sentido que mostra um pouco da nossa bagunça e do nosso jeito”.

Para a gravação do disco, o grupo ficou por dois meses em uma chácara no interior de Campinas. Jorge diz que devido a pandemia, os eventos e shows ainda estavam de forma incerta. Os quatro decidiram se reunir para movimentar as ideias e fazer o projeto do novo disco andar. “Vimos que estava na hora da gente se reunir e dar uma forma para o CD e foi por isso que decidimos ir para lá. Foi um processo emocional e criativo intensivo que moldou muito para essa nova sonoridade", diz.

O sucesso não ficou apenas pelo Brasil. Em 2022, se apresentaram em Portugal e Inglaterra. Pedro compartilha o sentimento de alcançar um público tão longe do esperado. “Para a gente, é muito surreal isso. Pensar que a gente começou a tocar num barzinho em BH e tem alguém de Filipinas que escuta a nossa música”, repara.

Observar pequenos detalhes e transformar momentos delicados em música são características que o vocalista procura apresentar nas letras. “As inspirações são sobre minhas vivências, minha realidade, esse é o jeito que eu escrevo as letras. E é muito gratificante quando as pessoas se identificam com aquilo que fala na música, quando eu recebo esse retorno de que aquele trecho ganhou um espaço no coração de alguém.”

A banda revelou planos de novos lançamentos e mais eventos para comemorar os 10 anos de sucesso, eles têm a intenção de crescer e fazer cada vez mais shows. “Queremos que role uma turnê pelo Brasil, principalmente fazer um show em Brasília. sempre que viemos para cá, estivemos atrelados a um festival. Temos o sonho de fazer um show só nosso e transmitir pros brasilienses o que a Lagum é”, conclui Pedro.