Artista Paula Calderón faz visita guiada em exposição neste sábado (1/11)

A artista promoverá uma visita guiada pela exposição 'A Construção', em cartaz no Espaço Cultural Renato Russo

Obra de A Construção - (crédito: Divulgação)
Neste sábado (1º/11), o Espaço Cultural Renato Russo recebe a artista Paula Calderón para uma visita guiada à mostra A Construção. O encontro permite que o público conheça mais sobre as referências e processos da artista, que aborda temas como memória, cor e paisagem em suas obras.

A Construção tem curadoria de Ralph Gehre, que busca dar destaque ao trabalho de cor e fundamentos artísticos usados por Paula. As obras retratam a memória e o imaginário da construção de Brasília.

Paula Calderón baseia suas obras em memórias de família, principalmente no avô, que foi pioneiro na construção da capital. Em A Construção, as obras refletem o trabalho dos candangos por meio de uma expressão profunda ressaltada pela paleta de cores e singularidade de técnicas.


Serviço

Visita guiada à exposição A Construção

Neste sábado (1º/11), a partir das 16h, no Espaço Cultural Renato Russo.Entrada gratuita e classificação indicativa livre.

Por Correio Braziliense
postado em 31/10/2025 15:58
