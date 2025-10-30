Última temporada de 'Stranger Things' ganha trailer e data de estreia; veja

A Netflix deu início à despedida de Stranger Things com o lançamento do primeiro trailer da quinta e última temporada, divulgado nesta quinta-feira (30/10). O encerramento da série será dividido em três partes: a primeira, com quatro episódios, chega em 27 de novembro; a segunda estreia em 25 de dezembro; e o desfecho final será liberado em 31 de dezembro, sempre às 22h.

Segundo Millie Bobby Brown, esta fase mostrará uma nova versão de Eleven. “Desta vez, ela entra em cena pronta para lutar. Está focada em proteger aqueles que ama, e veremos essa força logo no começo”, afirmou a atriz em comunicado divulgado pela plataforma.

Os irmãos Duffer, criadores e roteiristas, adiantaram que o ritmo da história será bem diferente. “A temporada começa no meio do caos. Nada de vida normal antes do perigo — nossos heróis já estão em plena crise”, contou Ross Duffer. Matt completou dizendo que “Hawkins está sob quarentena militar, com câmeras em todos os cantos e uma sensação constante de vigilância”.

Na trama final, a cidade ainda sofre as consequências da abertura dos portais e o grupo se une novamente para enfrentar o maior desafio de todos: derrotar Vecna (Jamie Campbell Bower), que está desaparecido. Com o governo caçando Eleven e uma nova ameaça emergindo perto do aniversário do desaparecimento de Will, a batalha definitiva promete encerrar a saga com escuridão, suspense e emoção.

