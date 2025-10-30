InícioDiversão e Arte
STREAMING

Última temporada de 'Stranger Things' ganha trailer e data de estreia; veja

Fenômeno da Netflix encerra jornada em clima de guerra e promete final sombrio e emocionante

Última temporada da série Stranger Things tem trailer divulgado - (crédito: Crédito: Netflix Studios/Divulgação)
Última temporada da série Stranger Things tem trailer divulgado - (crédito: Crédito: Netflix Studios/Divulgação)

A Netflix deu início à despedida de Stranger Things com o lançamento do primeiro trailer da quinta e última temporada, divulgado nesta quinta-feira (30/10). O encerramento da série será dividido em três partes: a primeira, com quatro episódios, chega em 27 de novembro; a segunda estreia em 25 de dezembro; e o desfecho final será liberado em 31 de dezembro, sempre às 22h.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Segundo Millie Bobby Brown, esta fase mostrará uma nova versão de Eleven. “Desta vez, ela entra em cena pronta para lutar. Está focada em proteger aqueles que ama, e veremos essa força logo no começo”, afirmou a atriz em comunicado divulgado pela plataforma.

Os irmãos Duffer, criadores e roteiristas, adiantaram que o ritmo da história será bem diferente. “A temporada começa no meio do caos. Nada de vida normal antes do perigo — nossos heróis já estão em plena crise”, contou Ross Duffer. Matt completou dizendo que “Hawkins está sob quarentena militar, com câmeras em todos os cantos e uma sensação constante de vigilância”.

Na trama final, a cidade ainda sofre as consequências da abertura dos portais e o grupo se une novamente para enfrentar o maior desafio de todos: derrotar Vecna (Jamie Campbell Bower), que está desaparecido. Com o governo caçando Eleven e uma nova ameaça emergindo perto do aniversário do desaparecimento de Will, a batalha definitiva promete encerrar a saga com escuridão, suspense e emoção.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Assista:

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Bianca Lucca

Repórter

Jornalista pelo Centro Universitário de Brasília, apaixonada por literatura e questões sociais. Passou pela editoria de Cultura e agora escreve para o CB On-line, onde assina o Blog Daquilo.

Por Bianca Lucca
postado em 30/10/2025 12:24 / atualizado em 30/10/2025 12:24
SIGA
x