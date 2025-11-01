Participante é expulsa d'A fazenda após briga generalizada em show

Copos com bebidas foram arremessados durante a discussão, seguranças da produção tiveram de entrar no local para apaziguar os ânimos e a apresentação teve de parar em determinados momentos - (crédito: Reprodução/Instagram/@afazendarecord)

A peoa Martina Sanzi foi expulsa d'A fazenda 17. O anuncio foi feito pela produção aos participantes que ficaram no reality na manhã deste sábado (1º/11). "Por ação específica que colocou em risco a integridade dos participantes, a peoa Martina foi expulsa do programa e está fora do jogo", apontou o anuncio.

A expulsão ocorre após uma briga generalizada na noite desta sexta-feira (31/10) durante o show do grupo Pixote. Copos com bebidas foram arremessados durante a discussão, seguranças da produção tiveram de entrar no local para apaziguar os ânimos e a apresentação teve de parar em determinados momentos.

Pelas redes sociais, a equipe de Martina se pronunciou sobre a expulsão indicando que "infelizmente acaba dessa forma, mas fica o legado de uma mulher corajosa, intensa e verdadeira que não se vendeu por grupinho favorito, manteve sua coerência e caráter até o último segundo".