A Fazenda: Will revela que levou investidas de Michelle Barros no reality - (crédito: Record)

Will Guimarães foi o eliminado da semana em "A Fazenda 17" e não poupou críticas à jornalista Michelle Barros durante sua primeira entrevista fora do confinamento.

Com apenas 27,12% dos votos em uma disputa contra Creo e Fabiano, o influenciador digital deixou o reality rural da Record e participou da tradicional "Cabine de Descompressão", comandada por Lucas Selfie.

Ao comentar sua convivência com Michelle, Will acusou a ex-Globo de ter ultrapassado certos limites dentro do programa. “Isso não é coisa de mulher casada fazer”, disparou, ao afirmar que a colega de confinamento teria demonstrado interesse por ele em diversas ocasiões.

Durante a entrevista, o influenciador classificou o comportamento da jornalista como reflexo de carência emocional. “A Michelle, desde o começo, sendo bem sincero, ela tava carente”, afirmou.

Conhecido por já ter participado do Rancho do Maia, projeto de Carlinhos Maia, Will relatou episódios em que, segundo ele, Michelle o procurava constantemente. “Ficava me abraçando. Ia dar boa noite, apagava a luz (…) ela me puxava. Eu sou homem, eu senti que ela estava muito carente”, relatou.

Ele também comentou sobre a relação da peoa com Shia Phoenix, com quem ela dividiu a baia no programa.

“Perguntou se eu gostava de mulheres mais velhas, perguntou pro Shia. Ela estava carente, estava vulnerável. Só que ela deu uma carteirada no Dudu falando que era casada. Tudo bem. Depois que foram pra baia, dormiram juntos, falei: ‘Isso não é coisa de mulher casada fazer’.”

Instigado por Lucas Selfie, o ex-peão respondeu se acreditava que Michelle teria demonstrado interesse romântico por ele. “Você achou que ela estava te dando mole?”, perguntou o apresentador.

Will foi direto: “Eu sinto, né? A gente é homem, sabe como funciona.” Apesar das declarações, ele negou qualquer envolvimento com a jornalista. “Uma mulher bonita, admirava, só que por ser casada, eu tô fora”, concluiu.