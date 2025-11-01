Integrante do CPM 22 é hospitalizado e banda cancela show

Banda se apresentaria no Solária Festival, em Caxias do Sul, neste sábado (1) - (crédito: Divulgação/CPM 22)

O grupo paulista de rock, CPM 22, cancelou uma apresentação em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, neste sábado (2/11). O motivo foi a hospitalização do baterista Daniel Siqueira Alvarenga.

O motivo da internação não foi divulgado. Em nota, a banda, que se apresentaria no Solária Festival, afirma que o músico está “fora de perigo”, sendo necessário repouso e acompanhamento médico nos próximos dias.

“Pedimos desculpas ao público e à organização do festival por esse imprevisto e agradecemos imensamente pela compreensão”, diz o comunicado da banda.