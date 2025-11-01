InícioDiversão e Arte
MÚSICA

Integrante do CPM 22 é hospitalizado e banda cancela show

Motivo da internação não foi divulgado, mas grupo afirma que integrante está "fora de perigo"

Banda se apresentaria no Solária Festival, em Caxias do Sul, neste sábado (1) - (crédito: Divulgação/CPM 22)
O grupo paulista de rock, CPM 22, cancelou uma apresentação em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, neste sábado (2/11). O motivo foi a hospitalização do baterista Daniel Siqueira Alvarenga.

O motivo da internação não foi divulgado. Em nota, a banda, que se apresentaria no Solária Festival, afirma que o músico está “fora de perigo”, sendo necessário repouso e acompanhamento médico nos próximos dias.

“Pedimos desculpas ao público e à organização do festival por esse imprevisto e agradecemos imensamente pela compreensão”, diz o comunicado da banda.

