InícioDiversão e Arte
Famosos

João Silva emociona com declaração ao pai, Faustão

João Silva homenageia o pai nas redes sociais

João Silva emociona com declaração ao pai, Faustão - (crédito: Observatorio dos Famosos)
João Silva emociona com declaração ao pai, Faustão - (crédito: Observatorio dos Famosos)

Nesta sexta-feira (31/10), João Silva emocionou os seguidores ao publicar uma homenagem especial ao pai, Faustão, nas redes sociais. O apresentador compartilhou um vídeo com momentos marcantes da trajetória do comunicador e aproveitou para expressar seu carinho e admiração.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Na legenda da publicação, João fez uma breve, mas significativa declaração: "Minha inspiração tanto no pessoal quanto no profissional! Te amo!". A mensagem logo chamou atenção dos fãs, que se mostraram comovidos com o gesto de afeto entre pai e filho.

Nos comentários, o público exaltou o legado de Faustão na TV brasileira. "Um gigante da televisão brasileira, incomparável Faustão", escreveu uma admiradora. Outro internauta completou com uma das frases mais icônicas do apresentador: "Agradecemos a sua audiência e sua paciência! Grande Fausto".

O gesto reforçou a forte ligação entre João Silva e o pai, marcada por admiração, carinho e respeito.

 

  • Google Discover Icon

Observatório dos Famosos

Por Observatório dos Famosos
postado em 01/11/2025 17:56 / atualizado em 01/11/2025 17:56
SIGA
x