Reprises imperdíveis: 4 novelas da Globo voltam a ser exibidas em novembro

Novembro promete aos fãs de novelas clássicas da Globo momentos de nostalgia e maratona de grandes histórias. A emissora e o Globoplay preparam o retorno de quatro produções que marcaram época, seja com tramas históricas, dramas intensos ou personagens inesquecíveis.

Confira a seguir o que volta à telinha neste mês:

1. Rainha da Sucata (1990) – Vale a Pena Ver de Novo

Estreando no dia 3 de novembro, a trama de Silvio de Abreu, dirigida por Jorge Fernando e estrelada por Regina Duarte, substitui A Viagem na faixa vespertina. A novela acompanha Maria do Carmo Pereira, uma nova-rica que enfrenta a hostilidade da alta sociedade paulistana, em especial Laurinha Albuquerque Figueroa (Glória Menezes). Entre amores e acordos de negócios, Maria do Carmo lida com rivalidades e personagens memoráveis, como a destemida Dona Armênia (Aracy Balabanian). O elenco ainda inclui nomes como Tony Ramos, Nicette Bruno, Daniel Filho, Renata Sorrah, Antonio Fagundes, Claudia Raia, Maurício Mattar e muitos outros.

2. Senhora (1975) – Globoplay

A primeira novela a cores do horário das 18h, Senhora, estreia no Globoplay em 24 de novembro. Adaptada por Gilberto Braga a partir do romance de José de Alencar, a trama acompanha Aurélia Camargo (Norma Blum), que busca vingança ao usar sua herança para reconquistar Fernando Seixas (Cláudio Marzo). Com 80 capítulos, a novela marcou a consolidação do horário das 18h e é destaque no acervo do Projeto Resgate do Globoplay.

3. Marina (1980) – Globoplay (Projeto Fragmentos)

A produção de Wilson Aguiar Filho, baseada no livro Marina, Marina de Carlos Heitor Cony, será disponibilizada no dia 10 de novembro. A novela acompanha a jovem Marina (Denise Dumont) que, ao sair de sua ilha natal para estudar no Rio de Janeiro, se envolve em um romance conturbado com Marcelo (Lauro Corona), namorado de Vera (Élida L’Astorina). A obra é um registro importante do início das produções de época da Globo e está preservada em seis capítulos.

4. Império (2014) – Globoplay (Projeto Originalidade)

Também no dia 3 de novembro, o Globoplay recupera aspectos originais da novela de Aguinaldo Silva, incluindo padrão de imagem e qualidade de som. A história acompanhou o sucesso estrondoso do protagonista José Alfredo, o Comendador (Alexandre Nero), e se tornou referência em tramas de riqueza, poder e intrigas familiares.

