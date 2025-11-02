Humberto Morais, de 'Dona de Mim', revela se recebe mensagens ousadas de fãs

O ator também não esconde a satisfação em ter destaque em uma novela da Globo - (crédito: Observatorio dos Famosos)





Humberto Morais, o Marlon de Dona de Mim, revelou que, sim, recebe mensagens ousadas dos fãs nas redes, mas costuma gostar do conteúdo.

"O tempo todo mandam, podem mandar que adoro a doideira", disse em entrevista ao Gshow. O ator também deixou claro que o coração está ocupadíssimo. "O coração está preenchido", reforçou.

O ator também não esconde a satisfação em ter destaque em uma novela da Globo, com uma exposição enorme para qualquer artista. "Fazer uma novela na Globo é maravilhoso porque te dá uma exposição muito grande, muita gente preta me reconhecendo, me dá um orgulho inexplicável. Ano que vem estou esperando fechar umas coisas legais, que não posso falar. Mas 2026 vai ter muitas surpresas, alegria e diversão", disse.

Paulista, Humberto confessou que está completamente adaptado ao Rio de Janeiro. "Estou carioca. Gosto de skate, não sou um bom skatista, mas sou viciado na cultura. Comprei um simulador de surf, estou todo praiano, remando na orla, todo Barra da Tijuca. Estou gostando do Rio", revelou.

