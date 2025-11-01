InícioDiversão e Arte
William Bonner se joga em 'Evidências' após deixar bancada do JN

Jornalista se despediu do telejornal nessa sexta-feira (31/10), passando a vaga para César Tralli, ex-apresentador do 'Jornal Hoje'

Bonner aparece junto da esposa cantando. "Casal lindo", escreve Ticiane Pinheiro, esposa de César Tralli - (crédito: Reprodução Redes Sociais)

O agora ex-apresentador do Jornal Nacional, William Bonner, aproveitou a festa de despedida da bancada do telejornal para soltar a voz cantando Evidências, clássico de Chitãozinho & Xororó.

Ticiane Pinheiro, a esposa de César Tralli (substituto de Bonner no JN) publicou um vídeo nas redes sociais onde Bonner aparece se divertindo com a esposa e demais convidados da festa. 

 

William Bonner fez sua última apresentação do telejornal nessa sexta (31/10), após três décadas como âncora. A partir de 2026, ele passa a apresentar o Globo Repórter ao lado de Sandra Annenberg. 

Tralli, que deixa o Jornal Hoje, agora divide a bancada do JN com Renata Vasconcellos, que completa onze anos à frente do telejornal essa semana.

