Lô Borges faz hemodiálise e segue traqueostomizado

Lô Borges é um dos principais nomes da música mineira - (crédito: Barbara Dutra/Divulgacao)

Lô Borges, cantor, compositor e músico mineiro de 73 anos, segue internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Unimed, em Belo Horizonte. Segundo boletim médico divulgado nesta segunda-feira (27/10), o artista iniciou o tratamento de hemodiálise. Ainda conforme a nota, ele “encontra-se traqueostomizado e em ventilação mecânica”, apresentando “estabilidade hemodinâmica e metabólica, com bom controle da oxigenação”.

A hemodiálise é um procedimento que substitui parcialmente a função dos rins, responsável por filtrar impurezas e toxinas do sangue, em casos de insuficiência renal aguda ou crônica.

Lô está internado há 12 dias. Ele deu entrada às pressas no hospital em 17 de outubro, após um quadro de intoxicação medicamentosa. No último sábado (25/10), passou por uma traqueostomia “para oferecer mais conforto e manter a ventilação mecânica”, conforme informou a família.

Sem previsão de alta, a agenda de shows do artista permanece suspensa. O cantor estava rodando o Brasil com o show “Esquinas e canções”, realizado em parceria com Beto Guedes.

Quem é Lô Borges?

Músico da geração Clube da Esquina, Lô Borges soma 53 anos de carreira. Em 1972, lançou seus dois primeiros álbuns: o emblemático “Clube da Esquina”, em parceria com Milton Nascimento, e o “Lô Borges”, conhecido como o “disco do tênis”, que marcou sua estreia solo.

Nos últimos anos, o artista manteve uma produção intensa. Desde 2019, vem lançando um álbum de inéditas por ano. O mais recente, “Céu de Giz” (2025), foi gravado em parceria com Zeca Baleiro e chegou ao público em agosto.