Famosos lamentam a morte de Lô Borges

Famosos, artistas, amigos e fãs usaram as redes sociais para homenagear o cantor e compositor Lô Borges, que morreu neste domingo (2/11), aos 73 anos, em decorrência de uma falência múltipla de órgãos.

O artista estava internado desde o dia 17 de outubro tratando um quadro de intoxicação medicamentosa. Durante o período de internação, o artista chegou a ser entubado e passou por uma traqueostomia, mas o quadro clínico acabou se agravando nos últimos dias.

O cantor Milton Nascimento, amigo de longa data e fundador do Clube da Esquina ao lado de Lô, publicou fotos e vídeos da juventude com o cantor e lembrou décadas de amizade e cumplicidade. “Lô Borges foi, e sempre será, uma das pessoas mais importantes da vida e obra de Milton Nascimento. Nos deixará um vazio e uma saudade enormes, e o Brasil perde um de seus artistas mais geniais, inventivos e únicos”, escreveu.

Rogério Flausino, vocalista do Jota Quest, destacou a importância de Lô na música e na juventude. “Lô pra mim sempre foi a linda personificação de uma juventude libertária e pacifista. Suas letras, harmonias e o jeito de cantar suave vão ficar pra sempre na memória da gente. Viva o eterno Lô Borges, obrigado por tudo!”

A apresentadora Sandra Annenberg também manifestou sua tristeza: “Triste demais… As composições da minha vida.” A cantora Bruna Caram homenageou o músico com interpretações de canções que marcaram sua carreira, lembrando especialmente Quem Sabe Isso Quer Dizer Amor.

O deputado federal Rogério Correia (PT-MG) também se uniu às homenagens. “Se eu morrer, não chore, não. É só a lua. Lô Borges foi o som e a alma de Minas. Cantou as manhãs, as esquinas e o silêncio das montanhas. Hoje, a lua brilha um pouco mais forte por ele. Obrigado, Lô.”

A deputada federal Duda Salabert (PDT-MG) também se manifestou. “Tristeza! Poucos poetas traduziram tão bem Minas Gerais como Lô Borges. Continue, Lô, sua ‘viagem de ventania’. Sua obra, contudo, segue viva, afinal ‘a chama não tem pavio’.”

O Cruzeiro Esporte Clube, time do coração de Lô, publicou uma nota de pesar. “O Cruzeiro Esporte Clube lamenta profundamente o falecimento de Lô Borges. Nascido em Belo Horizonte e cruzeirense fanático desde a infância, ele foi um dos grandes responsáveis por revolucionar a Música Popular Brasileira nas décadas de 1970 e 1980, com composições e interpretações que se tornaram ícones da história do estado e do país. Desejamos força aos familiares, amigos e fãs neste momento difícil. Eternamente, Lô é do mundo, é Minas Gerais.”