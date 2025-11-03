Morre o cantor e compositor Lô Borges, fundador do Clube da Esquina, aos 73 anos

O cantor e compositor Lô Borges, um dos nomes mais marcantes nomes da Música Popular Brasileira e fundador do Clube da Esquina, morreu na noite deste domingo (2/11), aos 73 anos. O artista estava internado desde 17 de outubro no Hospital Unimed, em Belo Horizonte (MG), tratando de um quadro de intoxicação medicamentosa. A morte foi confirmada por familiares.

*Matéria em atualização