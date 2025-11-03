InícioDiversão e Arte
LUTO

Morre o cantor e compositor Lô Borges, fundador do Clube da Esquina, aos 73 anos

Cantor e compositor mineiro, um dos fundadores do movimento que revolucionou a MPB, estava internado em Belo Horizonte com quadro de intoxicação medicamentosa

Lô Borges Cantor e compositor 71 anos - (crédito: João Diniz/Divulgação)
O cantor e compositor Lô Borges, um dos nomes mais marcantes nomes da Música Popular Brasileira e fundador do Clube da Esquina, morreu na noite deste domingo (2/11), aos 73 anos. O artista estava internado desde 17 de outubro no Hospital Unimed, em Belo Horizonte (MG), tratando de um quadro de intoxicação medicamentosa. A morte foi confirmada por familiares.

*Matéria em atualização

Giovanna Sfalsin

Repórter

Graduanda de Jornalismo no Centro Universitário IESB, com experiência na editoria de Cidades do Correio Braziliense e em assessoria de imprensa. Atualmente, repórter do CB-Online

Por Giovanna Sfalsin
postado em 03/11/2025 09:55 / atualizado em 03/11/2025 09:58
