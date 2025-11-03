InícioDiversão e Arte
LUTO

Boletim médico confirma causa da morte do cantor Lô Borges

Artista morreu às 20h50 de domingo (2/11), em decorrência de uma falência múltipla de órgãos

Lô Borges lança música com participação de Fernanda Takai nesta sexta. - (crédito: Divulgação)
O boletim médico divulgado nesta segunda-feira (3/11) pelo Hospital Unimed, em Belo Horizonte, informou que a causa da morte do cantor e compositor Lô Borges ocorreu em razão de uma falência múltipla de órgãos. O artista, de 73 anos, morreu às 20h50 de domingo (2/11).

Lô estava internado desde o dia 17 de outubro tratando um quadro de intoxicação medicamentosa. Durante o período de internação, o artista chegou a ser entubado e passou por uma traqueostomia, mas o quadro clínico acabou se agravando nos últimos dias.

Carreira

Nascido em Salomão Borges Filho, Belo Horizonte, em 10 de janeiro de 1952, o cantor cresceu em uma família cercada por música. Era o sexto dos 11 filhos do casal Maricote e Salomão Borges, e irmão dos também músicos Márcio, Marilton e Telo Borges. Desde jovem, destacou-se por suas composições de melodias suaves e poéticas, que se tornaram parte essencial da identidade musical mineira.

Com apenas 20 anos lançou, ao lado de Milton Nascimento, o antológico álbum duplo Clube da Esquina (1972), que misturava MPB, rock, jazz e sons regionais, e é considerado um dos maiores discos da história da música brasileira. No mesmo ano, estreou em carreira solo com o disco Lô Borges, que ficou conhecido como o "disco do tênis" por sua icônica capa fotografada por Cafi.

Autor de sucesso como Um Girassol da Cor do Seu Cabelo, O Trem Azul, Paisagem da Janela Tudo Que Você Podia Ser, o compositor teve suas canções interpretadas por nomes como Elis Regina, Tom Jobim, Caetano Veloso, Nando Reis, Samuel Rosa e Milton Nascimento. 

Mesmo após mais de cinco décadas de carreira, Lô mantinha uma produção intensa, lançando, desde 2019, um álbum autoral por ano. O mais recente, Céu de Giz, foi criado em parceria com Zeca Baleiro e publicado em agosto deste ano. 

 

Giovanna Sfalsin
postado em 03/11/2025 11:50 / atualizado em 03/11/2025 11:50
