Momentos marcantes da carreira da Lô Borges, fundador do Clube da Esquina

Do lançamento do álbum "Clube da Esquina" aos clássicos solos que marcaram gerações, a trajetória de Lô Borges é referência na música brasileira

Compositor, cantor e guitarrista mineiro, Lô Borges construiu uma carreira de mais de 50 anos - (crédito: João Diniz/Divulgação )
Compositor, cantor e guitarrista mineiro, Lô Borges construiu uma carreira de mais de 50 anos - (crédito: João Diniz/Divulgação )

O cantor e compositor Lô Borges, um dos nomes mais marcantes nomes da Música Popular Brasileira e fundador do Clube da Esquina, morreu na noite deste domingo (2/11), aos 73 anos. O artista estava internado desde 17 de outubro no Hospital Unimed, em Belo Horizonte (MG), tratando de um quadro de intoxicação medicamentosa. 

Salomão Borges Filho, conhecido artisticamente como Lô, nasceu em Belo Horizonte em 4 de setembro de 1952 e transformou-se em um dos nomes mais influentes da música brasileira. Cantor, compositor e guitarrista, ele é um dos pilares do movimento Clube da Esquina, marco da MPB que uniu experimentação sonora, lirismo e regionalismo mineiro.

Aos 19 anos, Lô lançou, ao lado de Milton Nascimento e outros músicos conterrâneos, o álbum Clube da Esquina (1972), obra que redefiniu os limites da música popular ao misturar rock, jazz, bossa nova e referências andinas. No mesmo ano, gravou seu primeiro disco solo, Lô Borges, cuja capa com um tênis branco se tornou ícone. O álbum trouxe canções que atravessaram gerações, como O Trem Azul, Paisagem da Janela e Um Girassol da Cor do Seu Cabelo.

Com harmonias complexas e melodias de rara beleza, Lô desenvolveu uma assinatura musical singular — introspectiva, inventiva e profundamente ligada à paisagem mineira. Ao longo das décadas, lançou diversos trabalhos autorais, entre eles A Via-Láctea (1979), Sonho Real (2004) e Chama Viva (2022), este último em comemoração aos 50 anos de carreira.

Mesmo após meio século de estrada, o artista manteve um ritmo intenso de criação, lançando quase um álbum por ano nos últimos tempos. “Não consigo parar de compor. Tenho fascínio pelo desconhecido”, disse à União Brasileira de Compositores (UBC).

Em entrevista ao Correio em 2024, Lô ressaltou que a importância da carreira permanecia a mesma após cinco décadas na indústria: "Compor, fazer música é uma coisa imperiosa para mim. É como beber água."

Lô enfrentou problemas de saúde após uma intoxicação medicamentosa, que o levou à internação prolongada. O cantor iria se apresentar em Brasília em outubro, mas cancelou o show devido aos problemas de saúde. Apesar da pausa forçada nos palcos, seu legado retrata a música brasileira e continua a influenciar novas gerações de artistas. 

postado em 03/11/2025 11:52
