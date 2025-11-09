Entre o silêncio e a presença, Guilherme Magon se destaca em estreia na tevê

Há artistas que chegam de mansinho, mas deixam marcas profundas. Guilherme Magon é um deles. Cantor e ator formado pelo Teatro Escola Célia Helena, ele carrega o refinamento do palco e a entrega visceral de quem faz teatro desde os 15 anos. Como Leonardo, na nova versão de Vale tudo, ele viveu o filho misterioso da temida Odete Roitman (Debora Bloch) — um personagem inédito, inexistente na obra original, que instigou o público com seu olhar perdido, mas atento, e suas cenas carregadas de silêncio e tensão.

Na beirinha de completar 40 anos, após mais de uma década de carreira, a estreia nas novelas veio cercada de expectativa, e Magon soube transformar o desafio em combustível. "Foi tudo em alta voltagem", ele disse, em um papo rápido com o Correio, descrevendo a intensidade de entrar em uma trama viva, em constante movimento, quase escrita em tempo real. A adrenalina do set, o ritmo da televisão e o peso do título Vale tudo — símbolo máximo da teledramaturgia brasileira adaptado por Manuela Dias a partir da obra original criada por Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Leonor Bassères — poderiam intimidar. Mas Gui parece ter encontrado o equilíbrio entre entrega e leveza, entre rigor e espontaneidade.

Uma presença fantasmagórica, um corpo que fala antes das palavras. Em cenas densas e quase sem som, o ator de São Paulo fez do silêncio de Leonardo uma forma admirável de expressão. "Mergulhei numa pesquisa corporal e interna. Fui entendendo o Leonardo com o que tinha em mãos, explorando o que se passava dentro e fora dele", explicou. O resultado foi uma atuação contida e magnética, dessas que chamam atenção mesmo sem ocupar o centro do enquadramento.

Nos bastidores, Magon construiu o personagem como quem remonta uma lembrança fragmentada. Essa entrega gradual, esse processo quase arqueológico, transformou Leonardo em um dos personagens mais comentados da novela — e o colocou definitivamente no radar do grande público.

Reconhecimento

A repercussão de Vale tudo trouxe também a mudança inevitável: o reconhecimento imediato nas ruas, o carinho do público, a rotina virada do avesso. "A novela entra na casa de muita gente", observou.

Mas quem acompanha sua trajetória sabe que a força cênica de Guilherme não surgiu do nada. Nos palcos, ele já deu vida a uma galeria de personagens em espetáculos como Mamma mia!, Cabaret, Tribos, Meu amigo Charlie Brown, Hebe — O musical e Baixa terapia, comédia de sucesso ao lado de Antônio Fagundes. No cinema, participou de Real — O plano por trás da história, O duelo e A rinha. No streaming, brilhou em O coro: sucesso, aqui vou eu e O som e a sílaba, séries de Miguel Falabella para o Disney +, além de Assédio, na Globo, e Hard, na HBO Max.

Entre ensaios, gravações e novos convites, é inegável que Gui Magon vive um momento ímpar de expansão. O ator não pode adiantar os próximos projetos, mas garante que seguirá trilhando o caminho do audiovisual com o mesmo vigor que o move desde a adolescência.

Confira a entrevista.

"Foi tudo em alta voltagem", diz Guilherme Magon (foto: @moalmeida)

ENTREVISTA / GUILHERME MAGON

Vale tudo é um clássico absoluto da teledramaturgia brasileira. Como foi para você, que já tem uma trajetória consolidada no teatro, cinema e streaming, estrear nas novelas justamente em um remake tão aguardado e cheio de expectativas?

Foi tudo em alta voltagem. Entrar numa novela como essa, em andamento, numa trama nova sendo escrita quase ao vivo e tudo mais. E eu amei esse desafio.

Seu personagem, Leonardo, foi uma criação inédita para essa nova versão, sem referência na trama original. Isso te deu mais liberdade ou mais pressão para construí-lo, sabendo que os fãs da primeira versão também estariam conhecendo essa história pela primeira vez?

Eu fui entendendo o Leonardo à medida que ele era escrito, não tive muito tempo para pensar em outra coisa a não ser me jogar nesse trabalho e fazer o meu melhor.

As cenas do Leonardo eram carregadas de um suspense intenso e sem fala. Como você trabalhou a expressão corporal e facial (tão elogiada) para transmitir o trauma, a confusão e o medo do personagem após o acidente?

Nos dias que eu tive para me preparar, mergulhei numa pesquisa corporal e numa pesquisa interna, explorando até onde eu conseguia com as informações que eu tinha para entender o que se passava dentro e fora desse personagem.

E como você constrói a psicologia de um personagem que está tão fragilizado e perdido, praticamente uma "página em branco" que vai sendo preenchida aos poucos?

Fui juntando as informações que eu tinha sobre ele e sobre o que aconteceu com ele. Decidi ir fundo, como se ele soubesse de absolutamente tudo o que ocorreu e que estava ocorrendo, independentemente de como estavam suas sequelas físicas. Aí, fomos entendendo e dosando o nível de consciência que ele tinha no decorrer dos capítulos.

Sua formação e carreira são fortemente enraizadas no teatro musical e de texto. O que da sua experiência no palco você trouxe para atuar na televisão, especialmente em um gênero tão particular quanto a novela?

O teatro ensina tantas coisas... mas posso destacar o treino de estar diariamente disponível para se colocar numa circunstância de vida que não é a sua, na frente de uma plateia. Isso pede de nós muita presença. E, pra isso acontecer, é preciso muito foco e relaxamento ao mesmo tempo.

O que mudou na vida do Gui agora? Como tem sido a sua rotina, a abordagem nas ruas?

A novela entra na casa de muita gente, né? Principalmente uma novela das 21h de sucesso. E tive esse prazer de ter meu trabalho muito aceito e reconhecido no coração das pessoas, então recebo muito, mas muito carinho mesmo nas ruas. E uma nova fase se abre no audiovisual para mim, especialmente na TV. Estou muito feliz por isso.

Tem projetos que podem ser adiantados? O que o público pode esperar?

Ainda não posso adiantar nada, mas, com certeza, vou continuar expandindo meu caminho no audiovisual como um todo.



