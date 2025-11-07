Thiago Guerrante representa o DF em série sobre a máfia do jogo no Rio

Com um olhar que carrega o caos e uma confiança que flerta com a imprudência, André Maluco é a personificação do perigo imprevisível em Os donos do jogo, série original da Netflix lançada no último 23 de outubro. No corpo e na voz do ator Thiago Guerrante, o personagem "não é apenas um homem perigoso; é um estado constante de tensão, uma força da natureza que bagunça relações, decisões e planos".

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Filho do universo do jogo do bicho, André Maluco opera em um terreno onde hierarquia, palavra e medo moldam vidas e destinos. Na trama, ele passa a ter conflito com o novo chefe, Profeta (André Lamoglia) — protagonista da produção.

“André Maluco é um cara impulsivo, que irrita os aliados e desestabiliza os inimigos — justamente porque ninguém consegue decifrá-lo. Há algo de perigoso na sua espontaneidade, como se o riso viesse sempre colado a uma ameaça”, descreve Guerrante, sobre o personagem, que foi construído em um processo colaborativo entre ator, direção, elenco e preparadoras.

Filho do Distrito Federal radicado no Rio de Janeiro, Thiago Guerrante mergulhou fundo nas contradições desse poder paralelo para forjar uma presença física intensa, que oscila com maestria entre o humor debochado e a violência repentina. Com direção de Heitor Dhalia e roteiro de Bernardo Barcelos, Os donos do jogo se apresenta como uma “máfia tropical”, ancorada no realismo dos bastidores do crime carioca, onde os conceitos de poder e lealdade se cruzam com os mais primitivos impulsos e instintos.

Além do impacto em Os donos do jogo, Thiago Guerrante também pode ser visto atualmente na segunda temporada de Os outros, série original do Globoplay.