Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta terça-feira (4/11)

RESISTÊNCIA

Data estelar: Marte ingressa em Sagitário em oposição a Urano.



Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Procura resistir à tentação de satisfazer com consumo a tua busca de sentido para a existência, porque enquanto a tua busca promove criatividade e bom senso, as dinâmicas comerciais te enganam com a expectativa de que teus desejos serão satisfeitos, e está mais do que provado que os desejos, pela sua natureza, são feitos de insatisfação.



Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Tira a roupa do consumismo pernicioso, toma um antídoto contra a sedução que o comércio, legitimamente, exerce sobre teus desejos, pois, mesmo que só te reste um vazio abissal para administrar, esse será preferível a continuares te enganando e empobrecendo.



Do jeito que as coisas se desenham para os próximos anos da história humana, será benéfico que tenhas mais domínio sobre teus sentidos, teus atos e sobre teu intelecto, aprendendo a pensar com imparcialidade.

































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4): As certezas são inefáveis, hoje parecem contundentes, porém, amanhã provavelmente não serão tão firmes assim. É até melhor que seja assim, porque desse modo sua alma continua pensando e encontrando novas alternativas.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5): Essa tensão que você administra não tem data de vencimento, porque enquanto perdurar será a motivação que sua alma precisa para continuar em frente, fazendo ajustes e correções de rota até obter os resultados pretendidos.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6): As contrariedades que as pessoas apresentam não precisam ser respondidas com força, como se houvesse em andamento uma marcação de território. Ouça as reclamações e tente perceber se há algo de justo nelas.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7): Faça sua parte sem esperar ajuda de ninguém nem muito menos imaginar que seu exemplo motivaria as pessoas a fazerem o mesmo. Este é um momento de atuação solitária, que pode beneficiar muito seus planos íntimos.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8): Agora é um desses momentos em que, suportando a tensão que domina os relacionamentos, sua alma poderia fazer que as coisas avançassem de forma firme na direção de suas pretensões. É tudo tenso, mas bastante produtivo.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9): Seria contraproducente que você continuasse aguentando os desaforos que atingem sua alma, porém, se você explodir é provável que isso se volte contra você. Procure encontrar o momento certo para dar sua estocada.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10): De vez em quando se falam coisas que, talvez, deveriam ter sido silenciadas, mas se há uma coisa que é impossível fazer desaparecer são as palavras ditas, que não podem ser recolhidas. É preciso aproveitar o impulso.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11): Você não precisa fazer demonstrações de força para garantir que ninguém mexa no que considera seu. Atue com normalidade, porque se fizer demonstrações de força acabará atraindo uma atenção que não será benéfica.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12): A impaciência tem lá seus argumentos, todos muito bem justificados, porém, se a expressão dessa não trouxer nenhum alívio para sua alma, e ainda por cima acirrar os conflitos, então seria melhor a conter.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1): Mesmo que você não consiga agir do jeito que desejaria, não será perda de tempo seguir a onda e aguardar a deixa do destino para ver que rumo tomar. Contenha, isso sim, sua ansiedade, para não enfiar os pés pelas mãos.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2): Todo mundo tem algum conselho para oferecer, mas sua alma precisa selecionar direito a quem ouvir. Preste atenção para verificar se as pessoas que oferecem os conselhos atuam de acordo com esses. Coerência.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3): Algo há de ser feito, algo que produza efeitos, mesmo que atrapalhados, porque ficar sem fazer nada, esperando que os mistérios da vida resolvam tudo, essa seria a melhor maneira de criar frustrações futuras.