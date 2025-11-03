Lô Borges e Arctic Monkeys: como o mineiro inspirou Alex Turner em composições

Alex Turner afirmou que a música 'Aos Barões' de Lô Borges estava "em sua cabeça" ao compor o disco - (crédito: Divulgação )

Que Lô Borges inspirou gerações de músicos brasileiros ao longo de cinco décadas de carreira o Brasil já sabe, mas a influência do criador do Clube da Esquina ultrapassa as barreiras nacionais. Em entrevista à revista Mojo, o vocalista do Arctic Monkeys, Alex Turner, declarou ter se inspirado no mineiro durante a composição do álbum Tranquility Base Hotel & Casino (2018).

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Junto de obras de Rolling Stones e Joe Cocker, Turner citou a canção Aos Barões — lançada no “álbum do tênis” em 1972 — como uma das influências musicais que “estavam em sua cabeça” durante a concepção do disco britânico.

Na época, a notícia chegou até Lô, que comentou ao portal Uol ter sido pego de surpresa com a homenagem. O cantor, que não conhecia o Arctic Monkeys, dedicou-se não apenas a ouvir o então lançamento, mas a escutar toda a discografia do grupo inglês. Após a análise, o artista descreveu-se como fã da banda.

“Quando vi a notícia, fiquei muito lisonjeado e feliz. Mas eu tinha pouco conhecimento da música do Arctic Monkeys e do Alex Turner. Ouvia mais de tabela, em encontros e festas da parte adolescente da minha família. Cheguei à conclusão de que eu tenho que prestar mais atenção no que os adolescentes estão ouvindo”, disse ao Uol.

Mesmo com a declaração de Turner, Lô julgou pretensioso de sua parte afirmar que havia uma influência direta. “Talvez em alguns pianos um pouco energéticos e em alguns timbres de guitarra, parecidos com os do solo que eu fiz nos Aos Barões. Talvez a influência esteja mesmo só no timbre, no pedal de guitarra que eles usaram”, opinou, adiantando que futuramente a influência poderia ser recíproca.

Lô Borges havia gravado Aos Barões em uma casa em Belo Horizonte, ao piano, sob o olhar da comunidade jovem no bairro Santa Tereza. Segundo o compositor, a letra é “uma homenagem à juventude que vivia comigo e ficava à toa tocando violão na rua”.

Já no outro lado do mundo, Alex Turner buscava uma sonoridade mais refinada, com piano e ambiência menos baseada em guitarras agressivas — algo que marca o álbum controverso dos Arctic Monkeys por não seguir o padrão que consolidou a base de fãs da banda. Turner buscava “timbres, pedais de guitarra e pianos energéticos” que o fizeram recordar da obra de Lô.

“Acho que é uma evolução na música do Alex Turner. Ainda mais para mim, que sou um cara maduro, que já passou dos 60 anos. Se tivesse uns 20 anos, como os fãs deles têm, talvez pensasse diferente. É o disco deles que mais me agradou. Achei o mais arrojado, inusitado e que busca o desconhecido. Eles caminharam na linha contrária ao refrão. Para mim, é um álbum totalmente intuitivo”, argumentou Lô.

Para o público brasileiro, o reconhecimento formal da influência de Lô Borges por uma banda inglesa de grande repercussão confirmou a abrangência de sua obra. A menção reforçou a tese de que os diálogos musicais são transnacionais e atemporais: um compositor mineiro de 1972 influenciando uma banda inglesa em 2018.

Confira:

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Saiba Mais Diversão e Arte Morre o cantor e compositor Lô Borges, fundador do Clube da Esquina, aos 73 anos

Morre o cantor e compositor Lô Borges, fundador do Clube da Esquina, aos 73 anos Diversão e Arte Selena Gomez retorna com single inédito para impulsionar carreira pop

Selena Gomez retorna com single inédito para impulsionar carreira pop Diversão e Arte Música de MC Ryan SP supera Lady Gaga e Michael Jackson no Spotify

Música de MC Ryan SP supera Lady Gaga e Michael Jackson no Spotify Diversão e Arte Gloria Pires revela segredo do casamento de 38 anos com Orlando Morais

Gloria Pires revela segredo do casamento de 38 anos com Orlando Morais Diversão e Arte Namorada de Dado Dolabella nega ter sido agredida: "Ele não tocou em mim"

Namorada de Dado Dolabella nega ter sido agredida: "Ele não tocou em mim" Diversão e Arte Zezé Motta revela ter sofrido abusos na infância: "Percebi mais tarde"