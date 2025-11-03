InícioDiversão e Arte
MÚSICA

Músicas para conhecer o legado de Lô Borges, ícone do Clube da Esquina

Compositor mineiro faleceu aos 73 anos e deixou clássicos da MPB que atravessam gerações

Do
Do "Trem Azul" a "Um Girassol da Cor do Seu Cabelo", estas são as canções que ajudam a entender a assinatura musical de Lô Borges - (crédito: reprodução)

O compositor e guitarrista mineiro Lô Borges faleceu aos 73 anos neste domingo (2/11), em Belo Horizonte (MG), após complicações de um quadro de intoxicação medicamentosa. Lô foi cofundador do movimento Clube da Esquina, ao lado de Milton Nascimento, em 1972. O grupo se destacou na música popular brasileira por mesclar rock, jazz, música mineira e poesia, criando uma sonoridade inovadora que influenciou gerações de artistas. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Ao longo de mais de cinco décadas de carreira, o artista lançou álbuns marcantes e consolidou-se como um grande nome da MPB. Para o jornalista e historiador da música brasileira Rodrigo Faour, Lô já protagonizava o cenário musical aos 20 anos, estabelecendo-se como um artista clássico da música mineira. “Jovem ele já era genial”, argumenta. 

Para homenagear e apresentar o mineiro aos que não o conhecem, o Correio separou uma lista de faixas reconhecidas pelo especialista como essenciais para reconhecer a assinatura musical de Lô. “Todo fã de MPB conhece e idolatra essas músicas”, opina. 

Confira: 

Tudo Que Você Podia Ser

Feira Moderna

A Via-Láctea

O Trem Azul

Sonho Real

Todo Prazer

Nuvem Cigana

Paisagem da Janela

Nenhum Mistério

Um Girassol Da Cor Do Seu Cabelo

 

Vento De Maio

Para Lennon e McCartney 

Clube da Esquina 2

 

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Bianca Lucca

Repórter

Jornalista pelo Centro Universitário de Brasília, apaixonada por literatura e questões sociais. Passou pela editoria de Cultura e agora escreve para o CB On-line, onde assina o Blog Daquilo.

Por Bianca Lucca
postado em 03/11/2025 13:49 / atualizado em 03/11/2025 13:52
SIGA
x