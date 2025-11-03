Músicas para conhecer o legado de Lô Borges, ícone do Clube da Esquina

O compositor e guitarrista mineiro Lô Borges faleceu aos 73 anos neste domingo (2/11), em Belo Horizonte (MG), após complicações de um quadro de intoxicação medicamentosa. Lô foi cofundador do movimento Clube da Esquina, ao lado de Milton Nascimento, em 1972. O grupo se destacou na música popular brasileira por mesclar rock, jazz, música mineira e poesia, criando uma sonoridade inovadora que influenciou gerações de artistas.
Ao longo de mais de cinco décadas de carreira, o artista lançou álbuns marcantes e consolidou-se como um grande nome da MPB. Para o jornalista e historiador da música brasileira Rodrigo Faour, Lô já protagonizava o cenário musical aos 20 anos, estabelecendo-se como um artista clássico da música mineira. “Jovem ele já era genial”, argumenta.
Para homenagear e apresentar o mineiro aos que não o conhecem, o Correio separou uma lista de faixas reconhecidas pelo especialista como essenciais para reconhecer a assinatura musical de Lô. “Todo fã de MPB conhece e idolatra essas músicas”, opina.
Confira:
Tudo Que Você Podia Ser
Feira Moderna
A Via-Láctea
O Trem Azul
Sonho Real
Todo Prazer
Nuvem Cigana
Paisagem da Janela
Nenhum Mistério
Vento De Maio
Para Lennon e McCartney
Clube da Esquina 2
