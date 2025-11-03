Músicas para conhecer o legado de Lô Borges, ícone do Clube da Esquina

Do "Trem Azul" a "Um Girassol da Cor do Seu Cabelo", estas são as canções que ajudam a entender a assinatura musical de Lô Borges - (crédito: reprodução)

O compositor e guitarrista mineiro Lô Borges faleceu aos 73 anos neste domingo (2/11), em Belo Horizonte (MG), após complicações de um quadro de intoxicação medicamentosa. Lô foi cofundador do movimento Clube da Esquina, ao lado de Milton Nascimento, em 1972. O grupo se destacou na música popular brasileira por mesclar rock, jazz, música mineira e poesia, criando uma sonoridade inovadora que influenciou gerações de artistas.

Ao longo de mais de cinco décadas de carreira, o artista lançou álbuns marcantes e consolidou-se como um grande nome da MPB. Para o jornalista e historiador da música brasileira Rodrigo Faour, Lô já protagonizava o cenário musical aos 20 anos, estabelecendo-se como um artista clássico da música mineira. “Jovem ele já era genial”, argumenta.

Para homenagear e apresentar o mineiro aos que não o conhecem, o Correio separou uma lista de faixas reconhecidas pelo especialista como essenciais para reconhecer a assinatura musical de Lô. “Todo fã de MPB conhece e idolatra essas músicas”, opina.

Confira:

Tudo Que Você Podia Ser

Feira Moderna

A Via-Láctea

O Trem Azul

Sonho Real

Todo Prazer

Nuvem Cigana

Paisagem da Janela

Nenhum Mistério

Um Girassol Da Cor Do Seu Cabelo

Vento De Maio

Para Lennon e McCartney

Clube da Esquina 2