Rafael Sento Sé lança ‘A poeta da Cidade Maravilhosa’ na livraria Platô

Responsável por batizar o Rio de Janeiro como “Cidade Maravilhosa” em 1911, a poeta francesa Jane Catulle Mendès é tema do livro de estreia do jornalista Rafael Sento Sé. O autor lança A poeta da Cidade Maravilhosa em Brasília nesta terça-feira (4/11), às 19h. Bate-papo mediado por Guilherme Amado e sessão de autógrafos fazem parte da programação do evento.

O livro biográfico resulta de 13 anos de pesquisa, com documentos raros, arquivos, jornais da época e correspondências de Jane Catulle Mendès. Esse percurso levou à descoberta do volume La Ville Merveilleuse, publicado por Jane em Paris, em 1913, composto por 33 poemas que revelam encantamento pelo Rio de Janeiro.

"Com maestria literária e apoiado em notável pesquisa, Rafael Sento Sé nos oferece testemunhos da emancipação feminina nas primeiras décadas do século 20. Conduz-nos também ao ambiente intelectual e social de Paris e do Rio", escreve a historiadora Mary Del Priore no texto de orelha do livro.





Lançamento de A poeta da Cidade Maravilhosa (Autêntica, R$ 69,80), de Rafael Sento Sé, nesta terça-feira (4/11), às 19h.