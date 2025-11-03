InícioDiversão e Arte
Rafael Sento Sé lança ‘A poeta da Cidade Maravilhosa’ na livraria Platô

Evento ocorre nesta terça-feira (4/11), às 19h, com bate-papo e sessão de autógrafos

Livro de estreia de Rafael Sento Sé resgata trajetória da poeta francesa que deu alcunha de
Livro de estreia de Rafael Sento Sé resgata trajetória da poeta francesa que deu alcunha de "Cidade Maravilhosa" ao Rio de Janeiro - (crédito: Reprodução/Instagram)

Responsável por batizar o Rio de Janeiro como “Cidade Maravilhosa” em 1911, a poeta francesa Jane Catulle Mendès é tema do livro de estreia do jornalista Rafael Sento Sé. O autor lança A poeta da Cidade Maravilhosa em Brasília nesta terça-feira (4/11), às 19h. Bate-papo mediado por Guilherme Amado e sessão de autógrafos fazem parte da programação do evento.

O livro biográfico resulta de 13 anos de pesquisa, com documentos raros, arquivos, jornais da época e correspondências de Jane Catulle Mendès. Esse percurso levou à descoberta do volume La Ville Merveilleuse, publicado por Jane em Paris, em 1913, composto por 33 poemas que revelam encantamento pelo Rio de Janeiro.

"Com maestria literária e apoiado em notável pesquisa, Rafael Sento Sé nos oferece testemunhos da emancipação feminina nas primeiras décadas do século 20. Conduz-nos também ao ambiente intelectual e social de Paris e do Rio", escreve a historiadora Mary Del Priore no texto de orelha do livro.


Serviço


Lançamento de A poeta da Cidade Maravilhosa (Autêntica, R$ 69,80), de Rafael Sento Sé, nesta terça-feira (4/11), às 19h.

 

