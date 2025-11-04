Festival de teatro celebra arte de trabalhadoras domésticas no DF

O Teatro Oficina Perdiz recebe, até dia 9 de novembro, a quinta edição do Festival Ruth de Souza, idealizado pela atriz e produtora Naiara Lira. O projeto promove oficinas artísticas voltadas para as trabalhadoras domésticas, visando a valorização do trabalho e a sensibilidade dessas mulheres, oferecendo um espaço de reconhecimento.

Para essa edição, a produção buscou uma nova proposta. Foi feito um sorteio entre as mulheres que participaram das edições passadas e as selecionadas foram convidadas a retornar e aprofundar ainda mais seus conhecimentos artísticos. Ao final as participantes, elas serão remuneradas em R$ 1 mil reais e terão seus trabalhos expostos ao público.

O projeto, que leva o nome da primeira atriz negra brasileira a protagonizar uma novela em grandes emissoras, segue firme em seu propósito de promover a expressão e o reconhecimento das trabalhadoras domésticas, fortalecendo seu protagonismo cultural e social, com apoio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa e do Fundo de Apoio à Cultura do DF (FAC).

5° edição do Festival Ruth de Souza

Até dia 9 de novembro, ás , no Teatro Oficina Perdiz. Inscrições encerradas.