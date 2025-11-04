Mais de 20 filmes estão na temporada da Le Corbusier, com acesso livre

Cena do filme Alice Guy Blanche, com obras da pioneira que será tema de homenagem na embaixada francesa - (crédito: Trobone Comunica/Divulgacao)



Cinco curtas-metragens, ajustados no programa Democracia e Mundialização, abrem a Temporada Brasil-França, na sala Le Corbusier (na Embaixada da França), com exibição, nesta quarta (5/11), a partir das 19h. Tudo é de graça, e o acesso dos espectadores está sujeito, dadas medidas de segurança, à revista, na entrada, e o compromisso de não portar notebook.

Dentro do programa mensal, sempre as quartas-feiras, estão filmes selecionados (num histórico) para o Festival Clermont-Ferrand e ainda títulos da pioneira Alice Guy. Hoje, haverá projeção de Ponto de ruptura, em torno de desavenças num ciclo de operariado feminino, e ainda de Logorama, que mescla trama com sequestro e o desfile de animais selvagens pelas ruas. Seu francês é perfeito é uma animação incluída no pacote e assinada por Julie Donovan Chae.

Diversidade das Sociedades e Diálogo com África, Panorama do Novo Cinema Francês e uma retrospectiva com fitas premiadas estão no programa mensal. Treze filmes feitos em nove anos por Alice Guy, um panorama entre produções de Clermont-Ferrand e a Mostra de SP e títulos sobre transição ecológica (como Ilha das Flores, de Jorge Furtado) estão escalados para o projeto.



